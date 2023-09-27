Траурные акции прошли в Грузии в годовщину сдачи Сухуми

27 сентября 2023, 12:08

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В Грузии прошли траурные мероприятия в память о погибших в грузино-абхазской войне, приуроченные к 30-й годовщине взятия Сухуми абхазскими формированиями.

Как писал "Кавказский узел", вооруженный конфликт в Абхазии начался 14 августа 1992 года после того, как Верховный совет Абхазской АССР, восстановив Конституцию Абхазии 1925 года, провозгласил независимость республики. Госсовет Грузии отменил это постановление и направил в Абхазию силы Национальной гвардии. Противостояние сторон закончилось победой Абхазии 30 сентября 1993 года.

В боевых действиях погибли более 8000 человек. Около 200 тысяч грузин - почти половина довоенного населения Абхазии - были вынуждены покинуть свои дома, говорится в справке "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты".

Сегодня в Грузии отмечается День памяти и надежды в связи с 30-й годовщиной со дня падения Сухуми. На всех административных зданиях приспущены государственные флаги, сообщает "Новости-Грузия".

После полуночи траурная акция прошла у линии разграничения в селе Рухи Зугдидского муниципалитета. В нескольких метрах от Ингурского моста, который отделяет Абхазию от Грузии, собрались представители местной администрации и жители района. Свечами они выложили надпись "Мы вернем друг друга".

В Тбилиси с утра у "Мемориала героев" собираются родственники погибших, участники войны, а также аккредитованные в стране дипломаты и представители правительства Грузии, чтобы почтить память погибших в боевых действиях, информирует издание.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие чиновники возложили венок к "Мемориалу героев". Родственники погибших попытались подойти к премьер-министру и попросить его помочь перезахоронить погибших, но охрана не дала им возможности сделать это, пишет "ИнтерпрессНьюс".

"Столько людей перезахоронили, а моего сына перезахоронить не смогли. Его даже искать не надо, знают, куда бросил абхаз. Он погиб в Очамчирском районе, взорвался в танке. Прошло 30 лет. Я хотела попросить перевезти его при моей жизни, чтобы дети-сироты знали, где их отец, но он [Гарибашвили] ушел, не выслушал нас", - приводит издание слова Тины Гахокидзе, матери погибшего в Абхазии Автандила Вацадзе.

Флаги приспущены на всех административных зданиях, обратил сегодня внимание и автор блога "BERG...man Tbilisi" на "Кавказском узле". "Утром посмотрел пару сюжетов, и всё то же, что и год, пять, десять лет назад. Тексты вообще не меняются. Молодые люди в студиях несут какую-то ахинею про то, что мы всегда, оказывается, были братьями, потом пришли злые варвары, и нарушили мир и гармонию в наших отношениях", - написал он в своем посте "В Грузии вспоминают 30-летнюю годовщину падения Сухуми".

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