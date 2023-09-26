Мэрия Тбилиси запретила букинистам торговать на улице

26 сентября 2023, 06:49

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Букинисты отказываются по требованию мэрии Тбилиси покидать площадь перед зданием "Детского мира". Они обратились к властям с просьбой оборудовать прилавки, за аренду которых готовы платить.

Букинисты, торгующие подержанными книгами в районе "Детского мира" в Тбилиси, пожаловались на то, что власти столицы заставляют их покинуть привычные места. Они отказываются покидать площадь. Власти столицы дали им три дня на то, чтобы покинуть привычные места, эти дни истекли, сообщает 25 сентября "Мауцкебели".

"Мы продаем бывшие в употреблении учебники по 5 лари (1,8 доллара США). Новые учебники стоят 20-25 лари (7,6 - 9,5 долларов США). Конечно, это намного выгоднее семьям. Мы просим мэрию очистить прилегающую территорию вместо запрета торговли, создать достойную рабочую среду для букинистов и не оставлять семьи без дохода. Чтобы купить эти учебники, мы взяли кредиты в банке, которые должны выплачивать", - заявила одна из продавщиц.

Другая продавщица сказала в эфире "ТВ Формула", что они просят мэрию оборудовать прилавки, за которые согласны платить. "Мы не просим ничего особенного. Пусть мэрия оборудует прилавки и мы будем платить", - сказала она.

Продавец книг сказал, что раньше они работали в "Детском мире", но после того, как он сгорел, вынуждены были перебраться на улицу. "Часто мы отдаем учебники бесплатно, когда видим, что человек нуждается. Часто студенты находят нужные для них учебники", - рассказал он.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе полицейские и сотрудники службы надзора мэрии Гори разогнали торговцев на улице Гурамишвили, объяснив, что уличная торговля в городе запрещена. Предприниматели отказались от предложения властей переехать на местный рынок, заявив, что там меньше покупателей.

В марте 2017 года власти Тбилиси начали демонтаж конструкций и прилавков, установленных уличными торговцами. Городское собрание также утвердило порядок конфискации товаров при пресечении уличной торговли. При этом торговцы проводили акции протеста, требуя не запрещать им торговать. 30 марта они в ходе акции протеста заявили, что не могут пробиться на рынки, на которые мэрия предложила перенести торговлю, так как им не предоставляют прилавки.

В мае 2017 года мэрия Тбилиси объявила о завершении борьбы с уличной торговлей. При этом в декабре того же года власти города разрешили уличную торговлю на Новый год.

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