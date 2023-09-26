26 сентября 2023, 03:57

Выросло число погибших при взрыве в Махачкале

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В московской клинике умер спустя полтора месяца пострадавший при взрыве в Махачкале 19-летний парень, общее число погибших достигло 36.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 35 человек, пострадали 119. В результате взрыва пострадали 400 строений, власти Дагестана пообещали выплатить компенсации жителям.

 Генпрокуратура анонсировала проверку законности размещения АЗС в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов потребовал от подчиненных провести проверку мер безопасности. Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Арендатор склада вблизи заправки в пригороде Махачкалы Эльдар Насрулаев арестован на два месяца по делу о взрыве. По версии следствия, взрыву предшествовал пожар на станции техобслуживания. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о взрыве в Махачкале".

Число жертв взрыв на заправке в Махачкале, произошедшего 14 августа, выросло до 36 - в Москве умер один из пострадавших, пишет 25 сентября РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Зарину Агмадову.

Погибший - 19-летний Тагир Исабеков. Полтора месяца он находился в реанимации, информирует РБК.

Из дагестанских больниц все пострадавшие при взрыве на заправке выписаны, в федеральных клиниках остаются около 10 человек,

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Примечание:

"Ростехнадзор анонсировал проверку всех АЗС в Дагестане", "11 человек остаются в тяжелом состоянии после взрыва в Махачкале", "Меликов назвал халатность причиной гибели 35 человек в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 сентября 2023, 02:58

26 сентября 2023, 01:59

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