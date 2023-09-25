25 сентября 2023, 02:58

Ростовчанин арестован за нападение на полицейского

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Житель Ростова-на-Дону отправлен в СИЗО за нападение на полицейского. Он обвинен в том, что выстрелил в силовика из аэрозольного пистолета и избил.

45-летний житель Ростова-на-Дону арестован за нападение на сотрудника полиции.

Мужчина обвинен по статье "применение насилия в отношении представителя власти" и 24 сентября отправлен в СИЗО. На время расследования он будет находиться в следственном изоляторе, пишет Donday.ru.

Инцидент произошел 21 сентября на пересечении улицы Очаковской и Крепостного переулка. Участковый увидел мужчину, который был объявлен в розыск. Последний увидел полицейского и выстрелил в него из аэрозольного пистолета. Затем он несколько раз ударил силовика, но убежать не смог. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Дон-24".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в декабре 2022 года в пригороде Новошахтинска мужчина обстрелял из ручного пулемета сотрудников полиции, ранив одного из них. Стрелявший скрылся, но был задержан на территории cела Киселево Красносулинского района. Следственный комитет сообщил, что мужчина, задержанный после стрельбы в полицейских в Новошахтинске - 38-летний уроженец другого региона Павел Николин, ранее судимый за разбой. Дело расследуется по статьям УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.

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Примечание:

"Силовики стянуты в Новошахтинск после нападения на полицейских", "Обнародовано аудиообращение о мотивах нападения на силовика в Грозном", "СМИ сообщили о доставке украинских комбатантов в следственные изоляторы Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 сентября 2023, 03:57

25 сентября 2023, 01:59

25 сентября 2023, 01:00

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