24 сентября 2023, 04:29

Ростовский священник оштрафован за незаконную миссионерскую деятельность

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Настоятель неканонической православной церкви "Азовской иконы Божией Матери" Сергей Леонов оштрафован на пять тысяч рублей за незаконную миссионерскую деятельность. Силовики обвинили его в том, что он не уведомил Минюст о деятельности религиозной группы.

По данным силовиков, протоиерей Истинно-Православной церкви Леонов своевременно не сообщил в Минюст о деятельности религиозной группы, в частности, проведении богослужений и миссионерстве.

В ходе проверки у него была изъята литература "без обязательной маркировки", пишут 23 сентября "Кавказ.Реалии"*.

В суде Леонов сообщил, что не знал о необходимости информировать Минюст. Мировой суд назначил ему минимальное наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей.

Истинно-Православная церковь - малочисленная православная церковь, которая не признается ни одной из канонических церквей, говорится на сайте религиозной организации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июня суд в Краснодарском крае обязал пастора Виталия Комарова уплатить пять тысяч рублей за участие в конференции евангельского движения "Новое поколение", признанного в России нежелательной организацией.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 сентября 2023, 03:30

24 сентября 2023, 02:31

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