Ростовский священник оштрафован за незаконную миссионерскую деятельность

24 сентября 2023, 04:29

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Настоятель неканонической православной церкви "Азовской иконы Божией Матери" Сергей Леонов оштрафован на пять тысяч рублей за незаконную миссионерскую деятельность. Силовики обвинили его в том, что он не уведомил Минюст о деятельности религиозной группы.

По данным силовиков, протоиерей Истинно-Православной церкви Леонов своевременно не сообщил в Минюст о деятельности религиозной группы, в частности, проведении богослужений и миссионерстве.

В ходе проверки у него была изъята литература "без обязательной маркировки", пишут 23 сентября "Кавказ.Реалии"*.

В суде Леонов сообщил, что не знал о необходимости информировать Минюст. Мировой суд назначил ему минимальное наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей.

Истинно-Православная церковь - малочисленная православная церковь, которая не признается ни одной из канонических церквей, говорится на сайте религиозной организации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июня суд в Краснодарском крае обязал пастора Виталия Комарова уплатить пять тысяч рублей за участие в конференции евангельского движения "Новое поколение", признанного в России нежелательной организацией.

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