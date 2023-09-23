Оппозиционеры задержаны в Тбилиси после стычки с полицией

23 сентября 2023, 06:47

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Бывший лидер "Единого национального движения" Ника Мелия и два его соратника задержаны в Тбилиси после стычки с полицией. Они приехали в район Глдани, где было совершено нападение на депутата городского собрания Ираклия Эдзгверадзе, и потребовали задержать виновных.

Вечером 22 сентября в Тбилиси были задержаны за сопротивления требованию сотрудников полиции бывший лидер "Единого национального движения" Ника Мелия и его соратники Бачо Долидзе и Звиад Куправа.

Они были задержаны после стычки с полицией в районе Глдани, где ранее было совершено нападение на депутата городского собрания Ираклия Эдзгверадзе. ЕНД потребовало немедленно освободить задержанных политиков и задержать тех, кто напал на депутата городского собрания, пишут "Новости-Грузия".

По данным представителей "Единого национального движения", Ираклий Эдзгверадзе был избит группой людей, вооруженных дубинками. Он был госпитализирован. Нападение произошло после того, как депутат вернулся из городского собрания, сообщает "Общественный вещатель".

По словам Ники Мелии, нападение было организовано представителями "Грузинской мечты".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 сентября члены оппозиционной партии "Единое национальное движение" подверглись нападению, когда раздавали жителям поселка Чохатаури листовки против застройки местного сквера. В нападении участвовали 10-15 человек, рассказали оппозиционеры. 4 сентября полиция отчиталась о задержании четырех подозреваемых, 5 сентября им предъявили обвинение. Они были отпущены под залог.

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