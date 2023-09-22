Андраник Теванян, стоп-кадр видео канала 7or TV https://www.youtube.com/watch?v=sKOdOCEVJiY&t=14s

22 сентября 2023, 09:41

Оппозиционер Андраник Теванян задержан в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кандидат в мэры Еревана от оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян задержан в ходе акции неповиновения.

Как сообщал "Кавказский узел", с 19 сентября в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки главы правительства Никола Пашиняна. Участники протестов периодически вступают в стычки с полицейскими, 21 сентября они перекрыли движение в центре столицы.  Премьер-министр Армении предупредил, что силовики при разгоне подобных акций будут действовать жестко, но в рамках закона.

Сегодня с раннего утра активисты оппозиции перекрывают улицы в Ереване, требуя отставки Никола Пашиняна и поддержки Нагорного Карабаха. В частности, были перекрыты улица Сарьяна и Московяна, передает корреспондент «Кавказского узла».

Одну из групп протестующих возглавлял Андраник Теванян. Но полицейский спецназ разблокировал дорожное движение, задержав нескольких активистов. Среди задержанных оказался Теванян.

Оппозиция анонсировала акцию и на Площади Республики перед зданием правительства, где в 11.00 должно состояться заседание кабмина.

Напомним также, вечером 21 сентября активист Сурен Саакян и девять его сторонников задержаны ереванской полицией после попытки установить палатку в сквере Маштоца.

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Примечание:

"Оппозиция пригрозила Пашиняну импичментом", "Силовики сообщили о задержании демонстрантов в Ереване", "Митинг в Ереване перерос в столкновения с полицией"

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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