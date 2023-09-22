22 сентября 2023, 05:12

Изменение проекта школы в Советском возмутило сельчан

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Из плана новой школы в дагестанском селе Советское исключены спортзал, футбольное поле, водная скважина и собственный трансформатор, реальное количество школьников проектом также не учтено, заявили местные жители. Чиновники объяснили изменения недостаточной площадью земельного участка под школу. 

Как писал "Кавказский узел", в августе в соцсетях распространился ролик, на котором жители села Советское пожаловались, что ремонт в местной школе затянулся и дети вынуждены учится в здании детсада. В сентябре сельчане дважды обращались к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой решить проблему школы.

7 сентября Минстрой Дагестана рапортовал, что в селе Советское строительство школы продолжается, объем финансирования проекта увеличен, а в проект внесены пожелания сельчан. Во втором обращении к Меликову жители села заявили, что этот отчет ведомства не соответствует действительности.

Под новую школу, о строительстве которой отчитался Минстрой, пока лишь частично вырыт котлован, сообщила жительница села Советское Раисат корреспонденту «Кавказского узла». После повторного обращения сельчан к Меликову в село приезжал министр строительства республики и представители администрации района, отметила она. «Они не смогли нам ответить, почему поменяли проект и отложили строительство на целый год», - заявила Раисат.

По ее словам, ранее инициативная группа жителей села выяснила в Минфине Дагестана, что федеральным бюджетом было выделено 362 миллиона рублей на строительство школы, но финансирование по неизвестным причинам сократили до 186 миллионов. Сельчане полагают, что в связи с этим из первоначального проекта исчезли спортзал и футбольное поле.

«Сейчас в школе учатся 260 детей, а проект новой школы рассчитан на 200 человек. Еще у нас есть подготовительная группа – около 50 детей, но им негде заниматься», - сказала женщина.

Сельчан возмутило то, как изменился изначальный проект школы, рассказала жительница Советского Патимат корреспонденту «Кавказского узла».

«Вместо спортзала появился совмещенный спортивный и актовый зал. Убрали заявленную в изначальном проекте скважину, откуда вода поступала бы в школу. Сейчас рядом с участком, где строится новая школа, только техническая вода. Убрали из проекта трансформатор, а ведь действующий в селе давно не справляется с нагрузкой. Нет футбольного и волейбольного полей, их объединили. Когда представители правительства приезжали в село, они нам сказали, что первоначальный проект оказался нереализуем, так как участок под школу слишком маленький. Неужели 1.5 гектаров земли недостаточно, чтобы нормально расположить школу», - недоумевает Патимат.

В октябре 2022 года первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц сообщил, что к концу 2023 года в селе Советское будет построена школа на 200 учеников. Тогда отмечалось, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2024 года.

Представитель Минстроя Дагестана уклонился от конкретного ответа на вопрос, какие именно изменения были внесены в проект, сославшись на то, что информация о строительстве школы в селе Советское размещена на официальном сайте ведомства. В публикации сказано, что «местные жители были обеспокоены проектными решениями и уменьшением суммы финансирования. Однако, многие суждения не соответствуют действительности».

«Трехэтажное здание будущей школы рассчитано на 200 ученических мест. В качестве спортивного и актового залов будет использован универсальный зал на 210 мест. Такое решение было принято в связи с ограниченностью предоставленного земельного участка под строительство школы, который расположен в центре жилого массива», - говорится в сообщении Минстроя Дагестана.

Комментируя изменение финансирования, чиновники заявили, что начальная цена строительства была рассчитана Минпросвещения России, а из федерального бюджета было выделено только 179 млн рублей. 

«Дополнительно из республиканского бюджета на проектирование данного объекта было выделено 7 млн рублей, в результате чего сумма заключенного контракта составила 186 млн рублей. Заинтересованность администрации района и поддержка главы республики позволила за счет перераспределения денежных средств увеличить стоимость проекта, несмотря дефицит бюджета, вызванный сложной экономической ситуацией в стране. Таким образом, сегодня на строительство объекта предусмотрено 329 млн рублей», - заявили в министерстве, добавив, что строительно-монтажные работы будут завершены до конца 2024 года, а открытие школы состоится 1 сентября 2025 года.

Жители вправе выявлять расхождения в представленных властями проектах по строительству школы, а также обращаться в прокуратуру и иные органы с требованием проверить новый проект, заявил юрист Рустам Ахмедов корреспонденту «Кавказского узла». Как пояснил юрист, люди имеют право требовать создания комфортных для детей условий обучения: это, в частности, касается характеристик классных комнат и спортивного зала.

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Примечание:

"Жители Хасаньи призвали ускорить ремонт дороги", "Участники СВО обратились к Меликову из-за проблемы с детсадом в селе Рубас", "Родители дагестанских школьников раскритиковали власти за проблему с учебниками".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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