20 сентября 2023, 21:08

Митинг в Ереване перерос в столкновения с полицией

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Митинг оппозиции у здания правительства в Ереване вылился в столкновения с полицией, силовики приступили к задержаниям.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября жители Еревана, собравшиеся перед зданием правительства Армении, после сообщении о начале контртеррористической операции Азербайджана, потребовали отставки Никола Пашиняна. Между протестующими и силовиками произошли столкновения, полиция применила светошумовые гранаты. В  результате столкновений между протестующими и силовиками в центре Еревана 19 сентября пострадали 34 человека, в том числе 16 полицейских. 

Ситуация у здания правительства Армении, где сегодня проходит оппозиционный  митинг в поддержку Нагорного Карабаха, В полицейских полетели пластиковые бутылки и яйца. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения. Силовики приступили к задержаниям.

Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян ранее призвал сограждан прийти на митинг сегодня днем, чтобы решить вопрос Арцаха и Армении путем смены власти, сообщило агентство "Новости Армения".

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Caspian Live, силовики взяли в кольцо здания правительства.  один из участников акции публично разорвал два российских паспорта.

Участники акции пытаются прорваться в здание правительства Армении, следует из видео, опубликованного сегодня Telegram-каналом Mash.

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Примечание:

"Пять человек задержаны за участие в протестах в Ереване", "Участники протестов перекрыли улицу в Ереване", "Силовики разогнали протестующих у здания посольства России в Ереване".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 сентября 2023, 20:27

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