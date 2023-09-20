20 сентября 2023, 19:42

Активистка задержана на пикете у посольства Армении в Москве

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Силовики задержали девушку, которая проводила у здания посольства Армении в Москве пикет, посвященный судьбе военнопленных карабахской войны. Она доставлена в суд.

У здания посольства Армении  в Москве задержана девушка, которая проводила  пикет с требованием возврата военнопленных карабахской войны.  Задержанная доставлена в Басманный районный суд, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Кавказский узел" также писал, что жители Армении вышли на акции протеста с требованием  отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Между протестующими и силовиками произошли столкновения, полиция применила светошумовые гранаты. В результате столкновений пострадали 34 человека, в том числе 16 полицейских.

Протесты возникли 19 сентября после сообщения Азербайджана о проведении в Нагорном Карабахе  контртеррористической операции. Сегодня Власти непризнанной республики сообщили, что достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха.

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Примечание:

"Пашинян дистанцировался от решения Степанакерта прекратить сопротивление", "Миротворцы подключились к разоружению карабахских военных", "Эвакуированные жители Карабаха размещены в лагере миротворцев".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 сентября 2023, 19:54

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