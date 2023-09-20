Активисты на улицах Еревана. 20 сентября 2023 г. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

20 сентября 2023, 16:58

Пять человек задержаны за участие в протестах в Ереване

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Пять человек, включая несовершеннолетнего, задержаны по делу о массовых беспорядках в Ереване, вспыхнувших после обострения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября жители Еревана, собравшиеся перед зданием правительства Армении, после сообщении о начале контртеррористической операции Азербайджана, потребовали отставки Никола Пашиняна. Между протестующими и силовиками произошли столкновения, полиция применила светошумовые гранаты. В  результате столкновений между протестующими и силовиками в центре Еревана 19 сентября пострадали 34 человека, в том числе 16 полицейских. 

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с участием и публичными призывами к массовым беспорядкам у здания правительства в Ереване. Участники массовых беспорядков бросали камни, бутылки и другие предметы в полицейских, в результате этих действий многие полицейские получили телесные повреждения разной степени тяжести и были перемещены в медцентры. Также было повреждено здание правительства, сообщило сегодня агентство "Новости Армения" со ссылкой на  пресс-службу ведомства.

Следствие отчиталось о задержаниях участников протестов. В частности, по подозрению в участии в массовых беспорядках у здания правительства в Ереване, задержаны бывшие жители Нагорного Карабаха 29 и 16 лет.  Еще три человека задержаны по подозрению в ношении холодного оружия. Ведомство указало, что изучены более 20 видео, "зафиксированы случаи насилия со стороны больше 10 участников беспорядков". "Принимаются меры по выяснению личности и задержанию организаторов и участников массовых беспорядков", - говорится в сообщении следствия.

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Примечание:

"Российские аналитики поспорили о необходимости миссии миротворцев в Карабахе", "Участники протестов перекрыли улицу в Ереване", "Силовики разогнали протестующих у здания посольства России в Ереване".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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