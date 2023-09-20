Политологи сочли непоследовательными действия властей Грузии в вопросе евроинтеграции

20 сентября 2023, 02:44

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Действия грузинских властей в вопросе статуса страны-кандидата в члены Евросоюза непоследовательны, а заявления зачастую противоречивы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 23 июня Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готовность предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты". 1 сентября президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что евроинтеграция Грузии возможна к 2030 году, когда в стране завершатся подготовительные реформы. Во время встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия требует от ЕС справедливого отношения в вопросе предоставления статуса страны-кандидата.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Ираклий Кобахидзе сообщил 19 сентября, что Евросоюз хочет увидеть прогресс до конца сентября по четырем вопросам. По этим же вопросам, отметил Кобахидзе, достигли соглашения в партии на заседании парламентского большинства. Речь идет, в частности, про закон о деолигархизации.

19 сентября парламент рассмотрел законопроект "О деолигархизации" в третьем чтении и не поддержал его на голосовании. В правящей партии заявили, что нет необходимости принимать отдельный закон, а законодательный орган не будет принимать его, так как это требование Евросоюза было отозвано. В "Грузинской мечте" также сообщили, что проект плана действий по деолигархизации будет направлен в Венецианскую комиссию до конца недели, пишет "Грузия-онлайн".

«Призываем Еврокомиссию самим отказаться от персонального подхода, который отражен в 12 приоритетах, и который активно использовался для спекуляций», - сказал Кобахидзе на брифинге, который транслировался «Мтавари архи».

Кобахидзе также сказал, что в Венецианскую комиссию будут направлены законопроект "Об общих судах", проект изменений в Избирательный кодекс и закон об антикоррупционном бюро, Специальной следственной службе и Службе охраны защиты персональных данных.

Кроме того, согласно рекомендации Еврокомиссии, будет утвержден документ об отмывании денег и разработают первичный проект по плану действий по защите прав человека. «Власти Грузии делают все, чтобы не оставить минимальных причин еще раз отказать в предоставлении статуса кандидата. Мы надеемся, что в декабре Совет Европы примет справедливое решение», - сказал Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства 15 сентября указал, что по всем пунктам рекомендаций власти отреагируют до конца месяца. «С нашей стороны все сделано, причин нет, почему страна не должна поучить статус. Это будет очень большая ошибка и очень большая несправедливость, с которой мы не смиримся. Грузия заслуживает статус страны кандидата в члены Евросоюза», - сказал он на заседании правительства.

По мнению опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" экспертов в области международных отношений, Грузии необходимо получить статус страны-кандидата в члены Евросоюза для дальнейшего развития страны. Но, как отметили они, в "Грузинской мечте" нет единой позиции по данному вопросу, как не совершаются и последовательные действия по данному вопросу.

«Вместо подобное риторики правительству нужно делать все, чтобы статус был гарантирован – достижениями, делами и реальными реформами, а не заявлениями, что все сделано», - сказал профессор Грузинского института общественных дел, бывший советник президента Грузии по вопросам внешних связей Тенгиз Пхаладзе.

Слова Гарибашвили эксперт счел шантажом, отметив, что Грузия находится не в том положении, чтобы шантажировать европейских партнеров. По его мнению, заявление премьер-министра скорее рассчитано на населения Грузии для демонстрации успехов в международных отношениях. Пхаладзе также отметил, что не стоит Грузии искать альтернативу Западу, так как Россия рассматривает ее как свою губернию.

Один из руководителей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили обратил внимание, что «Грузинская мечта» и правительство ведут себя непоследовательно в вопросе сближения с ЕС и нередко выступают с противоречивыми заявлениями.

«Говорили о том, что все исполнено, как требовал Евросоюз. Затем Ираклий Кобахидзе заявил, что 12 пунктов носят размытый характер и не очень понятно, что хочет от Грузии Еврокомиссия. В последних оценках Ираклий Гарибашвили говорил, что мы "выполнили", потом "выполним все требования" и после потом добавил фразу «мы не смиримся с несправедливым решением». Мягко говоря, это не очень дипломатический язык», - сказал он.

По его мнению, имеются различные оценки у правительства Грузии и властей Евросоюза, и это является проблемой, а надежда на то, что 12 пунктов будут выполнены, тает с каждым днем.

По мнению Чечелашвили, вызывает вопросы и заявление Гарибашвили о том, что Грузия "не смирится", если не получит статус кандидата. Эксперт отметил, что в случае, если Грузия сменит внешнеполитический курс на Россию и Китай, то правящая партия по сути вступит в конфронтацию с собственным электоратом. «Очень трудно прогнозировать действия партии и правительства. В команде нет единого понимания и отношения к этой проблеме», - сказал эксперт.

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