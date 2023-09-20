Аналитики оценили перспективы переговоров Баку и Степанакерта

20 сентября 2023, 00:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Карабах попросил о переговорах с целью потянуть время и рассчитывая на международную реакцию, однако даже если резолюция Совета безопасности ООН будет принята, механизмов ее исполнения нет и власти Азербайджана будут добиваться выполнения своих условий. После этого могут обсуждаться реинтеграция карабахских армян в азербайджанское государство и гуманитарные вопросы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" бакинские политологи.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе, отметив, что атака ведется на военные объекты, и призвав жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о гибели 25 человек, в том числе двух мирных жителей, ранены 138, в том числе 29 мирных жителей, из которых 11 дети. По его словам, обстрел ведется по гражданской инфраструктуре. Власти Нагорного Карабаха призвали Баку к переговорам, на что администрация президента Азербайджана предложила незаконным вооруженным формированиям сложить оружие, а карабахским властям самораспуститься.

Призыв карабахского руководства к Азербайджану прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации является показателем их стремления "свести к минимуму свои боевые потери" и "выиграть время" для того, чтобы, "с одной стороны, вести торг о более выгодных условиях для своего дальнейшего существования, а с другой – в надежде на оказание международного давления на Баку", рассчитывая "на большое международное внимание к ситуации с учетом проходящей сейчас в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, а также инициативы Парижа срочно созвать заседание СБ ООН", сказал корреспонденту "Кавказского узла" бакинский аналитик, редактор информационного агентства Turan Шахин Гаджиев.

Однако, на его взгляд, "власти Азербайджана будут настаивать на полном разоружении армянских вооруженных формирований и роспуске незаконных структур". "В Баку считают, что, наконец, уже настал момент полностью восстановить конституционный порядок. Ибо спустя три года после окончания войны военные провокации в регионе продолжались, в результате обстрелов и подрыва мин периодически погибали жители Азербайджана – военные и гражданские. И последние такие провокации были совершены сегодня утром – в результате взрыва мин погибли шесть граждан Азербайджана, в том числе дорожные строители и военнослужащие внутренних войск МВД", – сказал Гаджиев.

В ночь на 19 сентября в Ходжавенском районе на противотанковой мине подорвался грузовик, в результате чего погибли находившиеся в нем два сотрудника госагентства автодорог Азербайджана. После этого при подрыве на мине в Ходжавендском районе погибли четыре сотрудника МВД, которые направлялись к месту гибели работников госагентства автодорог.

Он считает, что какое-либо международное давление не способно остановить Азербайджан от реализации заявленных Баку целей. "Нет международных механизмов воздействия на Азербайджан. Если даже на СБ ООН будет вынесена резолюция, то она будет блокирована Россией, поскольку она находится в регионе в качестве миротворцев и не захочет появления здесь еще других игроков. Если даже резолюция будет принята, то нет механизмов ее исполнения, когда отсутствует консенсус между ведущими мировыми акторами. 30 лет резолюции СБ ООН, требующие вывода армянских войск из Карабаха, не выполнялись и оставались на бумаге", - отметил Гаджиев.

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе запланировано на 21 сентября, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

Что касается позиции Армении, то Гаджиев считает, что премьер-министр Никол Пашинян дистанцируется от конфликта. "Пашинян понимает, что вмешательство Армении приведет к новому ее поражению, вследствие этого - неминуемой потере власти, и в результате установления над страной полного контроля России", - отметил он.

Призыв карабахских армян прекратить боевые действия и начать переговоры обусловлены "осознанием ими реалий", считает политолог Зардушт Ализаде.

"До сих пор карабахские армяне жили иллюзиями, что кто-то придет им помочь, кто-то защитит их, кто-то будет воевать за них. Они надеялись то на президента Франции Эммануэля Макрона, то на американского сенатора Роберта Менендеса, который мобилизует США против Азербайджана. Но на земле были другие реалии. Они (карабахские армяне), имея 10-тысячное войско, были окружены 50-тысячной хорошо вооруженной и оснащенной азербайджанской армией и присутствием всего двух тысяч российских миротворцев", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджан предлагал договориться по-хорошему и предлагал армянским войскам уйти в Армению, подчеркнул Ализаде. "Ведь это была армия Армении, она финансировалась из Еревана, комплектовалась за счет личного состава из Армении. Азербайджан предлагал карабахским армянам гарантии прав по своей Конституции, которая по части прав и свобод отвечает международным стандартам. Армяне, ухватившись за это, могли добиваться реализации этих прав. Ведь одно дело, когда карабахские армяне не признают законы Азербайджана, и в таких условиях любые призывы международных структур в их защиту воспринимаются Баку как вмешательство в свои внутренние дела. Другое дело, когда они становятся гражданами Азербайджана, и в таком случае вступают в действие международные мониторинговые механизмы таких организаций как ООН, ОБСЕ. Однако карабахские армяне избрали конфронтационный путь, и это привело к сегодняшним событиям", - сказал политолог Ализаде.

По его мнению, теперь предметом переговоров между Карабахом и Азербайджаном могут стать вопросы полного разоружения армянских формирований, роспуска властных структур, и после этого решения гуманитарных вопросов и дальнейшая реинтеграция карабахских армян в азербайджанское государство.

Антитеррористическая операция была спровоцирована действиями нового руководства Карабаха, считает глава центра исследований "Республика", член политкомитета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли.

"Напряженность накапливалась давно, армянская сторона периодически прибегала к провокациям. Что касается нынешней эскалации, она была спровоцирована новым руководством", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Джафарли отметил, что действия Азербайджана стали ответом на гибель шести человек в результате взрывов мин. "Азербайджан уже вынужден был ответить на эту провокацию решительными боевыми действиями. Я бы назвал эту операцию "принуждением к миру". И действительно под натиском военных ударов они (карабахские армяне) вынуждены были попросить о перемирии и переговорах", - подчеркнул Джафарли.

По его словам, в случае принятия условий о разоружении или выводе войск Азербайджан сразу же прекратит силовую операцию, и уже начнется реальный диалог по реинтеграции карабахских армян в правовое поле Азербайджана, решению вопросов поставок топлива, электричества, а также экономическое развитие региона.

Заявление Пашиняна о том, что Армения не будет втягиваться в военные действия, Джафарли объяснил стремлением Еревана показать, что это государство не имеет отношения к конфликту.

"С другой стороны, Пашиняна не устраивает новое руководство - он делал ставку на Араика Арутюняна (президент Нагорного Карабаха с 2020 по 2023 годы, - прим. "Кавказского узла"), а пришел человек (Самвел Шахраманян избран президентом Нагорного Карабаха 9 сентября, - прим. "Кавказского узла") из стана оппозиционных Пашиняну Кочаряна и Саргсяна. Поэтому он дает понять новому руководству, что "раз вы решили действовать самостоятельно, то теперь выкручивайтесь сами". Однако на самом деле войска в Карабахе - это подразделения вооруженных сил Армении. Они оттуда были укомплектованы в основном, оттуда получали вооружение, по крайней мере, до недавнего времени финансировались оттуда", - заявил Джафарли.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 19 сентября, что есть ряд внутренних и внешних сил, которые обязательно хотят втянуть Армению в широкомасштабные военные действия. "Это видно, и мы своей позицией констатируем, что попытки втянуть Армению в военную эскалацию неприемлемы, мы будем управлять этим процессом. Как бы мы ни понимали в этой ситуации переживания и иные эмоциональные проблемы, но мы не должны позволять некоторым внешним и внутренним силам ставить под удар государственность Армении", - привело слова Пашиняна News.Am.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.