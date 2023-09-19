Администрация президента Азербайджана. Фото: официальный сайт https://president.az

19 сентября 2023, 18:22

Азербайджан назвал условия переговоров с Карабахом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Баку согласен на переговоры с представителями населения Карабаха в случае, если незаконные вооруженные формирования сложат оружие, а органы власти объявят о самороспуске, заявила администрация президента Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе с целью разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении, отметив, что атака ведется на военные объекты и призвав жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, в результате обстрела по гражданским объектам погибли два мирных жителя, ранены 23, в том числе не менее восьми детей. Минобороны Армении заявило, что в Нагорном Карабахе нет относящихся к ведомству подразделений. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан начал полномасштабные боевые действия, нарушив режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и МИД Армении потребовали действий от российских миротворцев, а также Совета безопасности ООН. Власти Нагорного Карабаха призвали Азербайджан прекратить боевые действия и приступить к переговорам.

Военная эскалация в Карабахе назревала и триггером для начала масштабных боестолкновений стала гибель военных и сотрудников госагентства автодорог в результате подрыва на минах, отметили сегодня опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики. По их мнению, Азербайджан будет добиваться полной демилитаризации Карабаха.

Администрация президента Азербайджана ответила на призыв властей Карабаха о переговорах. "В связи с призывом незаконного режима, созданного и все еще поддерживаемого Арменией на территории Азербайджана, к "началу переговоров", администрация президента Азербайджанской Республики сообщает, что несколько раз приглашала представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны, к диалогу с целью обсуждения вопросов реинтеграции. Но они каждый раз от этого отказывались", - указано в заявлении, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Азербайджана заявили о готовности к переговорам в Евлахе. "Администрация президента Азербайджанской Республики заявляет о готовности к встрече в Евлахе с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны. Однако для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься", - говорится в заявлении.

В противном случае антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца, заявила администрация президента.

Как следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты", Евлах находится в 93 километрах от Степанакерта и 67 километрах от Агдама.

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Примечание:

"Армянские активисты потребовали ввести миротворцев ООН в Нагорный Карабах", "МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе", "Армения заявила об отсутствии своих подразделений в Нагорном Карабахе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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19 сентября 2023, 19:20

19 сентября 2023, 17:32

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19 сентября 2023, 16:29

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