Азербайджан назвал условия переговоров с Карабахом

19 сентября 2023, 18:22

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Баку согласен на переговоры с представителями населения Карабаха в случае, если незаконные вооруженные формирования сложат оружие, а органы власти объявят о самороспуске, заявила администрация президента Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе с целью разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении, отметив, что атака ведется на военные объекты и призвав жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, в результате обстрела по гражданским объектам погибли два мирных жителя, ранены 23, в том числе не менее восьми детей. Минобороны Армении заявило, что в Нагорном Карабахе нет относящихся к ведомству подразделений. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан начал полномасштабные боевые действия, нарушив режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и МИД Армении потребовали действий от российских миротворцев, а также Совета безопасности ООН. Власти Нагорного Карабаха призвали Азербайджан прекратить боевые действия и приступить к переговорам.

Военная эскалация в Карабахе назревала и триггером для начала масштабных боестолкновений стала гибель военных и сотрудников госагентства автодорог в результате подрыва на минах, отметили сегодня опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики. По их мнению, Азербайджан будет добиваться полной демилитаризации Карабаха.

Администрация президента Азербайджана ответила на призыв властей Карабаха о переговорах. "В связи с призывом незаконного режима, созданного и все еще поддерживаемого Арменией на территории Азербайджана, к "началу переговоров", администрация президента Азербайджанской Республики сообщает, что несколько раз приглашала представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны, к диалогу с целью обсуждения вопросов реинтеграции. Но они каждый раз от этого отказывались", - указано в заявлении, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Азербайджана заявили о готовности к переговорам в Евлахе. "Администрация президента Азербайджанской Республики заявляет о готовности к встрече в Евлахе с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны. Однако для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься", - говорится в заявлении.

В противном случае антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца, заявила администрация президента.

Как следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты", Евлах находится в 93 километрах от Степанакерта и 67 километрах от Агдама.

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