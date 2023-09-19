Активисты в Ереване добились встречи с представителями ООН

19 сентября 2023, 20:01

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Сотрудники офиса ООН в Ереване встретились с активистами, требующими ввода международных миротворцев в Нагорный Карабах. Они пообещали передать требования протестующих руководству организации в Нью-Йорке.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении в Нагорном Карабахе контртеррористической операции с целью разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, в результате обстрела погибли два мирных жителя, ранены 23, в том числе не менее восьми детей. Жители Еревана собрались у офиса ООН в Армении, призвав организацию ввести миротворческие силы в Нагорный Карабах.

Участникам акции удалось встретиться с руководством Офиса ООН. В составе делегации от активистов на встрече присутствовали беженцы из Нагорного Карабаха и правозащитники, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам беженки из Гадрута Маргариты Карамян, активисты выдвинули требование, которое должно быть передано в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

"Основным требованием был ввод международных сил, что позволит остановить геноцид армян Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) со стороны Азербайджана", - отметила Карамян.

Активисты выдвинули и другое требование, ввести санкции против Азербайджана и лично президента страны Ильхама Алиева. Руководство ереванского офиса заверило, что требования будет переданы в Нью-Йорк.

Акция протеста у здания офиса ООН продолжилась после этой встречи.

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