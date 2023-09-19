Источники сообщили о боях в районе между Степанакертом и Шуши

19 сентября 2023, 13:36

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Военнослужащие Нагорного Карабаха ведут бои с азербайджанскими солдатами около Степанакерта и в окрестностях Шуши (азербайджанское название Шуша), сообщили источники.

Как информировал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. Азербайджанское оборонное ведомство сообщило, что в зоне конфликта идет артиллерийская перестрелка с карабахскими военными.

Около Степанакерта слышны взрывы, местные жители сообщают о проблеме с сотовой связью, также они рассказали, что над городом летают дроны, передал сегодня телеграм-канал "RusNews".

К публикации прикреплены два видео, на одном из них слышен звук сирены, а также слышна перестрелка из автоматов. На втором видео слышна канонада и звуки взрывов.

В другой публикации также прикреплен ролик, на котором показаны следы от трех ракет в небе над Степанакертом. В описании видео сказано, что обстрелам подвергся Степанакерт и другие населенные пункты Нагорного Карабаха.

Перестрелка между азербайджанскими и карабахскими военными идет также около Шуши, сказано в другой публикации. Также телеграм-канал опубликовал видео с колонной азербайджанской военной техники. Видео снято около Шуши, сказано в описании ролика.

По состоянию на 14.00 ситуация на границах Армении сравнительно стабильная, сообщило сегодня Минобороны страны на своем сайте.

Напомним, азербайджанское название Степанакерта – Ханкенди, Шуши – Шуша.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Степанакерта рассказали, что город был атакован из артилерии.

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