19 сентября 2023, 11:57

Двое азербайджанских военных ранены при обстреле в Карабахе

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Двое азербайджанских военнослужащих получили ранения в результате обстрела в Агдамском районе, заявило военное ведомство в Баку.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что карабахские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат, расположенные на Агдамском направлении. Степанакерт опроверг эти сведения.

"19 сентября около 11:45 (10:45 мск) позиции азербайджанской армии, расположенные в Агдамском районе, были обстреляны из минометов и стрелкового оружия различного калибра соединениями вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, в результате обстрелов ранены двое военнослужащих азербайджанской армии. "Азербайджанскими подразделениями были предприняты ответные меры", - сказано в сообщении.

Напомним также, сегодня ночью в Ходжавенском районе на противотанковой мине подорвался грузовик, в результате чего погибли находившиеся в нем сотрудники госагентства автодорог Азербайджана Самир Садыхов и Фархад Гулиев.После этого четверо сотрудников МВД Азербайджана погибли при подрыве на мине этом же районе. Силовики направлялись к месту гибели Самира Садыхова и Фархада Гулиева.

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Примечание:

"Четверо силовиков подорвались на мине в Ходжавендском районе", "Азербайджан заявил о перехвате армянского беспилотника", "Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 сентября 2023, 11:39

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19 сентября 2023, 10:09

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