Азербайджан сообщил о перестрелке в зоне конфликта

19 сентября 2023, 10:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Карабахские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат, расположенные на Агдамском направлении, после чего был открыт ответный огонь, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Нагорный Карабах отверг эти обвинения.

По данным Минобороны Азербайджана, 18 сентября примерно в 23.50 [22.50 мск] карабахские военнослужащие обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанских солдат, расположенные на Агдамском направлении.

Азербайджанские военнослужащие открыли ответный огонь, сообщило министерство сегодня на своем сайте.

Степанакерт опроверг эти сведения. "Сведения, распространенные Минобороны Азербайджана о том, что карабахские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Аскеранском районе, не соответствуют действительности", – заявило Минобороны Нагорного Карабаха сегодня на своей странице в соцсети Facebook*.

"Кавказский узел" также писал, что ранее Минобороны России информировало, что в результате нарушения режима прекращения огня в Мартакертском районе получил ранение военнослужащий Нагорного Карабаха.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.