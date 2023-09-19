Активист Талех Хасмагомедов задержан в Азербайджане

19 сентября 2023, 00:28

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Талех Хасмагомедов был задержан в Гёйчае, сообщила его мать. Она полагает, что задержание сына связано с его правозащитной деятельностью и критикой местных силовиков.

В городе Гёйчай в Азербайджане днем 17 сентября неподалеку от своего дома задержан местный активист Талех Хасмамедов, рассказала 18 сентября корреспонденту "Кавказского узла" его мать Гюльбута Хасмамедова.

«Талех возвращался домой. Он почти дошел – оставалось метров 200 - и вдруг к нему подошли двое мужчин. Сразу же появились полицейские, схватили Талеха, посадили в машину и увезли. Назначенный за государственный счет адвоката сегодня (18 сентября) утром сообщил, что Талеха задержали по жалобе двух человек. Один из них - житель Исмаиллинского района, а и другой якобы из Баку. Эти люди утверждают, что Талех напал на них, устроил драку. Но я не понимаю, что они делали на нашей улице, почему Талех должен был с ними драться?. Адвокат сначала сообщила, что дело открыто по статье «хулиганство», но потом он сообщил, что пока идет расследование, никакого еще обвинения нет. Но факт в том, что Талех уже более суток под стражей в полиции», - отметила Хасмамедова.

Она отметила, что в последнее время ее сын был больше активен в социальных сетях. «Талех в прошлом был активным правозащитником. Но потом условия для правозащитной деятельности в стране были ограничены. Он индивидуально консультировал людей. К нему обращались некоторые жители Гёйчая с жалобой на шантаж со стороны «рэкетеров-журналистов» из других районов. Он обращался к этим злоумышленникам и указывал на противоправный характер их действий. В последние четыре месяца в адрес членов нашей семьи - Талеха, меня, моей дочери и невестки стали поступать оскорбления с фейковых профилей в социальных сетях. Мы считаем, что именно эти рэкетиры и занимались этим. Мы обращались в полицию, прокуратуру с жалобами, но безрезультатно. На днях Талех написал в соцсетях, что раз полиция не выявляет и не наказывает этих шантажистов, значит она и стоит за ними. Вот они и задержали его», - рассказала мать активиста.

Она напомнила, что сын и ранее подвергался преследованиям за правозащитную работу. "Талеха дважды приговаривали к тюремным срокам, но его правозащитные организации признавали политзаключенным и президент дважды помиловал моего сына. Впоследствии также несколько раз пытались завести уголовное дело против Талеха, но все было настолько надуманным, что в конечном счете обвинения снимали", - отметила Хасмагомедова.

В Гёйчайском районном отделе полиции воздержались комментировать корреспонденту "Кавказского узла" задержание Хасмагомедова, посоветовав обратиться в пресс-службу МВД. Однако представители МВД были не доступны для комментариев.

Ранее Хасмамедов дважды был осужден – за хулиганство и избиение человека. Правозащитники признавали его политзаключенным. Оба раза он досрочно выходил на свободу по помилованию. В 2018 году против него в третий раз было заведено уголовное дело по обвинению в вымогательстве, однако позднее он был освобожден.

Как писал "Кавказский узел", Талех Хасмамедов был задержан утром 19 апреля 2018 года. По версии МВД, он избил трех полицейских, требуя вернуть арестованную машину. Но коллега Хасмамедова Огтай Гюльалыев выразил уверенность, что активист задержан в связи с правозащитной деятельностью. Вечером 21 апреля Талех Хасмамедов был освобожден из-под стражи в здании Гейчайского районного суда. Суд избрал в отношении Хасмамедова меру пресечения в виде передачи под надзор полиции, без содержания под стражей. Однако на активиста заведено дело по статье 221.2.2 (хулиганство, совершенное с оказанием сопротивления должностному лицу, охраняющему общественный порядок) Уголовного кодекса Азербайджана. По этой статье ему грозит от трех лет исправительных работ до четырех лет лишения свободы.

27 декабря 2018 года по подозрению в вымогательстве. По данным МВД, он получил от местного жителя 1000 манатов (около 590 долларов) за обещание не публиковать компрометирующие сведения. Ведомство возбудило уголовное дело по ст.182 УК Азербайджана (вымогательство путем угроз). Супруга Хасмамедова и активисты заявили, что его преследуют по сфабрикованному обвинению. Насиминский районный суд 30 декабря не удовлетворил представление следствия об аресте Хасмамедова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Эльчин Садыгов.

22 июля 2015 года Талех Хасмамедов был осужден на три года лишения свободы по обвинению в избиении человека. Он отрицал свою вину. В декабре 2015 года Хасмамедов был включен в список политзаключенных, подготовленный представителями гражданского общества Азербайджана.

20 апреля 2012 года Гейчайский районный суд приговорил Талеха Хасмамедова к 4 годам лишения свободы по статьям "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" и "Сопротивление с применением насилия в отношении представителя власти" УК Азербайджана. Распоряжением президента Азербайджана от 27 декабря 2012 года Хасмамедов был помилован.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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