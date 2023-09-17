Жители Муцалаула объяснили причины обращения к Путину

17 сентября 2023, 21:58

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Генплан, который разработали чиновники, лишает жителей Муцалаула возможности получить земли под строительство и личные хозяйства, сам генплан не прошел общественные слушания, а местные и республиканские органы власти перекладывают ответственность друг на друга, игнорируя беспокойство людей, рассказали "Кавказскому узлу" жители дагестанского села.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в селе Муцалаул прошел народный сход, на котором обсуждались проблемы села, после чего инициативная группа записала обращение к Владимиру Путину.

На собрание в местный клуб пришло более 200 человек, оно длилось примерно 2,5 часа. На сходе присутствовали старейшины села, депутаты сельсовета, имам Муцалаула, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член рабочей группы Расул Саидмагомедов. "Глава села не присутствовал, хотя многие говорили, что у них к нему очень много вопросов", - отметил он.

"Я выступил с отчетом о проделанной работе за последние 10 месяцев. В ноябре 2022 года у нас уже было собрание, и тогда были выбраны члены рабочей группы. После чего мы приступили к работе. Вот о результатах этой работы я и рассказывал. Как мы встречались с главой села - он присутствовал на первом собрании, в ноябре. И как мы написали обращения на имя главы республики, в аппарат правительства и в Народное собрание Дагестана, а также в профильное ведомство, в республиканское Минимущества. Но в итоге и глава республики, и правительство, и Народное собрание - все отправили наши обращения в то самое Минимущества, во владении которого находятся земли вокруг нашего села. Рассказал о генплане, который нам предлагается, но который не прошел общественные слушания. Этот генплан предполагает выделение для села 50 гектаров под социальные объекты. Земли вокруг Муцалаула при этом, сотни гектаров, в генплан не входят, хотя они никем не обременены, там ничего нет", - рассказал Расул Саидмагомедов.

В обращениях жители Муцалаула указывали чиновникам на то, что генплан должен учитывать комплексное развитие села, с расчетом на перспективу, на то, что людям надо строиться и вести домашнее хозяйство, пояснил он.

"Население села только увеличивается, но мы зажаты в границах села, тысячи людей стоят на очереди на жилье, строить его негде, крупный рогатый скот пасти негде, имеющиеся социальные объекты - школа, больница - находятся в аварийном состоянии. И, повторюсь, ничего не мешает Муцалаулу расти "вширь", земли в районе для этого есть, но они находятся во владении Минимущества. И нам предложили генплан, который наши земли никак не расширяет - как хотите, так и крутитесь на клочке земли, где и так уже яблоку негде упасть. И вот обо всем этом мы общались на протяжении месяцев с разными чиновниками, с администрацией села, района, с Минимущества, все перекладывают ответственность друг на друга, никакого движения по делу нет. Но при этом генплан, против которого мы выступили резко против и который с жителями не обсуждался, они уже передают там в правительство на рассмотрение. Но этот генплан исключает развитие нашего села и закрывает кислород жителям, социальное и сельскохозяйственное развитие нашего села, если принять этот генплан, будет невозможно! Мы об этом говорили на разных встречах, но слышать нас не хотят. Поэтому еще летом мы пытались созвать народное собрание, рассказать людям, что происходит, но, когда до собрания оставалось пару дней, нас пригласили к новому главе района, к которому мы очень долго не могли попасть. Мы опять обсуждали, дискутировали, а в это же самое время к членам рабочей группы домой приехала полиция и вручила предостережения, чтобы мы не проводили собрание. После той встречи мы, рабочая группа, поговорили с общественниками нашего села, и было принято решение перенести собрание, так как эта была первая встреча с новым главой района и мы надеялись, что он что-то будет делаться в направлении, которое устраивает народ. Но они продолжают продвигать свой генплан, руководство района говорит, что, мол, как хорошо, вам Минимущества дает 50 гектаров, но, во-первых, эти 50 гектаров присутствовали в генплане еще от 2016 года, то есть сейчас ничего не добавляется. И там эти земли уже частично застроены, и этого, конечно, недостаточно - это покроет, может, процентов 30 от тех, кто нуждается в жилье, и это не учитывает, например, выпас скота, а у нас тысячи голов, им же надо где-то пастись. Это всё должно учитываться в генплане тоже", - рассказал Расул Саидмагомедов.

Он опасается, что остальные земли вокруг Муцалаула будут розданы после утверждения генплана в частные руки, и это закроет пути к развитию нашего села на десятилетия.

"Вот это всё я рассказал собравшимся. После этого мы дали возможность присутствующим задавать вопросы по отчету. Люди хотели услышать комментарии от администрации села, сказали, что им нужно дать слово, но никто из них не пришел на собрание. После выступали другие члены рабочей группы, а потом мы провели голосование - чего хотят люди. Они готовы принять тот генплан, который предлагают чиновники, или хотят продолжения борьбы за наши земли, за генплан, соответствующий законодательству, вплоть до Москвы, президента, правительства РФ? Выбрали второй вариант единогласно. После этого мы записали видеообращение к Владимиру Путину", - описал собрание Саидмагомедов.

"Мы уже год не можем достучаться до властей Дагестана, донести до них, в каком удручающем состоянии находится наше село. И корень практически всех имеющихся проблем - это отсутствие земли. Участки социально нуждающимся группам населения не выделяются, там около 3000 очередников. Социальные объекты в ужасном состоянии. Амбулатория, школа - там ветхие здания, один из корпусов, где обучаются младшие классы, аварийный.

Детсада нет, спорткомплекса нет, объектов культуры нет - строить их негде! Даже с мусором у нас проблемы из-за отсутствия земли, негде сделать свалку, что приводит к ужасной санэпидобстановке. Поэтому мы и боремся за изменение ситуации", - добавил он.

Текст обращения к Владимиру Путину зачитывал член рабочей группы, пенсионер МВД, ветеран боевых действий Ази Азиев.

"Мы, жители села, наблюдаем удивительную картину - нас хотят оставить без наших земель, а именно земель, которые до сих пор принадлежали одноименному ГУП "Муцалаульский", у него по сей день продолжается ликвидация. Мы надеялись, что после ликвидации этого ГУПа наши земли будут возвращены к законным хозяевам этих земель - жителям нашего села, которые всю жизнь работали на этом ГУПе во времена СССР. Население нашего села с тех времен выросло, а это порядка 10-12 тысяч человек. У нас есть категории граждан, которым положено по основному закону страны выделение земельного участка - на сегодняшний момент таких более 3 тысяч", - сказал Азиев в обращении.

Он указал на то, что генплан проталкивается властями без учета мнения жителей. "Нас, жителей, шантажируют тем, что выделено 50 гектаров под социальные объекты, а про другие нужды жителей села они ничего не хотят слушать", - заявил выступающий.

"Подчеркиваем, что все наши требования формулируются основными критериями, прописанными государством для сельских поселений. Если мы живем в правовом государстве и не выходим за рамки правового поля, почему наши законные требования не выполняются?" - спросил Азиев.

"На всеобщем сельском сходе было принято решение о создании рабочей группы, рабочая группа прошла все кабинеты - от главы администрации и до министра имущественных отношений Республики Дагестан, довела информацию до всех служб, но всё тщетно, нас толкают на самопроизвольный захват земель, но мы не хотим нарушать закон и усугублять и без того напряженную ситуацию", - сказал Азиев.

Видеобращение активисты распространили в соцсетях.

"Мы пытались решить проблему "внизу" - через главу села, главу района, все республиканские власти, но вопрос наш не решается. В связи с тем, что в республике мы прошли все инстанции, а результата нет, и в надежде на то, что мы будем все-таки услышаны, мы и записали обращение", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член движения "Поддержка курса президента РФ" Иса Исаев.

"Наш президент объявил о реализации национальных проектов, но у нас они не реализуются! В нашем селе из четырех нацпроектов, которые провозгласил президент, не претворяется в жизнь ни один. Более 10 тысяч жителей находятся в бедственном положении - у нас в селе школы учатся в три смены, детсада нет, медицина тоже в плачевном состоянии. На такое большое село нет стационара - ни больницы. ни поликлиники. Есть амбулатория 1960-1970-х годов постройки, но там даже находиться небезопасно больным. Живя в селе, мы не можем вести приусадебное хозяйство, держать скот. По жилищному нацпроекту не решается вопрос, более 25 лет у нас не выделяются участки. Нам говорят, что земли нет под это. Справа-слева (от села) земли есть, но этими землями пользуются другие люди. Мы хотим, чтобы нацпроекты у нас на селе работали, а они не работают. Поэтому мы и обратились к президенту, гаранту Конституции РФ. Чтобы мы получили свои исконные земли, чтобы проблема наша решилась. Один остался выход - довести до президента", - сказал Исаев.

По словам депутата сельского совета Муцалаула Умара Гасанова, который присутствовал на собрании, требования собравшихся соответствуют законодательству. "Я понимаю их боль, эту проблему с землями. Она действительно стоит очень остро, и поэтому я полностью поддерживаю рабочую группу и жителей, которых она представляет", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня администрация Хасавюртовского района ответила на обращение жителей Муцалаула.

"Администрация МО "Хасавюртовский район" совместно с Минимущества республики занимается решением проблемных вопросов жителей села Муцалаул", - говорится в комментарии, опубликованном в официальном телеграм-канале администрации района.

"Была создана комиссия по контролю мероприятий по ликвидации ГУП "Муцалаульский" и взаимодействию как с жителями села, так и с вышестоящими органами власти, неоднократно проходили встречи с жителями села, с представителями Минимущества Дагестана, направлялись ходатайства в адрес председателя правительства республики об изыскании возможности передачи республиканских земель, расположенных на территории села, муниципальному образованию МО "Сельсовет Муцалаульский", - указала пресс-служба администрации района.

"Минимуществом была начата работа по передаче из республиканской собственности земельного участка площадью 54 га, закрепленного за ГУП "Муцалаульский", в собственность села", - заявили в пресс-службе районной администрации. В частности, был разработан генплан села. "После внесения исправлений и уточнений данный документ территориального планирования муниципального образования будет утвержден, после чего указанный выше земельный участок будет передан Минимуществом в собственность сельского образования", - заключили в пресс-службе.

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