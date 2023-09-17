Житель Кубани обвинен в дискредитацию армии

17 сентября 2023, 11:55

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Силовики в Тбилисском районе Краснодарского края составили протокол о дискредитации российских военнослужащих на местного жителя Максима Гребенеченко.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию российской армии была введена в уголовное и административное право 4 марта 2022 года. После этого жители российских регионов, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Силовики в Тбилисском районе Краснодарского края составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Максима Гребенеченко, передали 16 сентября "Кавказ. Реалии"*.

В публикации при этом не указано, за что был составлен протокол на Гребенеченко.

В карточке дела на сайте Тбилисского районного суда указано, что протокол составлен на Гребенеченко по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". На сайте суда также не сообщается за что был составлен протокол, и не приведены детали по делу.

Комментариев от Максима Гребенеченко или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 7 июля стало известно, что суд в Абинском районе дважды оштрафовал местного жителя Михаила Санжакова, признав его виновным по двум делам о дискредитации вооруженных сил России.

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