Власти Грузии выделили по 20 тысяч лари семьям погибших в Шови и Гурии

16 сентября 2023, 02:56

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На ликвидацию последствий оползня в Шови, при сходе которого погибли более 30 человек, и наводнения в селах Гурии, из-за которого погибли три человека и многие семья потеряли жилье, власти Грузии выделили 20 миллионов лари. Семьи погибших в регионах получат по 20 тысяч лари.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа на курорте Шови сошел оползень. По данным на 10 сентября известно о 32 погибших, продолжаются поиски одного человека. В ночь на 8 сентября в селах Гурии на западе Грузии после обильных осадкой вышли из берегов реки, в нескольких местах сошел оползень. Погибли три человека, в переселении нуждается более 100 семей.

Правительство Грузии выделило деньги на выплаты семьям погибших в Шови и селах Гурии. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, каждая семья получит по 20 тысяч лари (около 7 700 долларов), пишет 15 сентября "Грузия-онлайн".

Всего, по словам министра финансов Лаши Хуцишвили, на помощь пострадавшим будет потрачено 20 миллионов лари (7,6 миллиона долларов). «Бюджет Министерства регионального развития и инфраструктуры увеличен на 20 миллионов лари. По сути, эти средства будут направлены на ликвидацию последствий катастрофы», - приводит его слова "Имеди".

Профсоюз LABOR привез гуманитарную помощь пострадавших в селах Гурии. "Каждый член профсоюза помог собрать гуманитарную помощь. Особенно помогли работники завода "Боржоми" и "Саирме", - написал на своей странице в соцсети председатель профсоюза Гиоргий Диасамидзе.

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