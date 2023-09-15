Судьба дома-корабля в Махачкале обеспокоила активистов

15 сентября 2023, 18:29

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Жильцов аварийного дома по улице Буйнакского, 28 планируется расселить, однако речь о сносе дома пока не идет, хоть он и не включен в список объектов культурного наследия, сообщили власти Махачкалы. Дом-корабль, построенный более 120 лет назад, пользуется популярностью у туристов и создает облик старой Махачкалы, отметили активисты.

Дом-корабль включен в программу переселения из ветхого и аварийного жилья, речи о сносе дома на данном этапе не идет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии Махачкалы. Как отметил представитель мэрии, еще в 2015 году от жителей дома поступило обращение на имя бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова (занимал должность главы республики с 2013 по 2017 годы - прим. "Кавказского узла") и бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева (занимал пост мэра с 2015 по 2018 год - прим. "Кавказского узла"), учитывая аварийное состояние дома и отсутствие необходимой коммунальной инфраструктуры, включить его в программу переселения из аварийного жилья (копия письма имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов сегодня в своем Telegram-канале сообщил, что получил большое количество вопросов и обращений по поводу дома по улице Буйнакского, 28. Он отметил, что многоквартирный дом по адресу: ул. Буйнакского, 28 постановлением от 23.03.2017 года №401 администрации города Махачкалы был признан аварийным и подлежащим сносу. Основанием послужили коллективное заявление и жалобы жильцов дома на неудовлетворительное состояние и отсутствие придомовой территории. Проживание в доме опасно для жизни и здоровья людей. "При оценке состояния дома были сделаны соответствующие запросы в Агентство по охране культурного наследия Дагестана. Согласно представленной информации, дом не является и не обладает признаками объекта культурного наследия. ️В 2023 году дом вошёл в 1 этап муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Махачкалы", в рамках которой собственники и наниматели дома будут расселены в соответствии с требованиями жилищного законодательства", - сообщил мэр.

Умавов отметил, что расселение жильцов будет произведено до конца текущего года. Вопрос сноса либо реконструкции дома с учетом аварийного состояния конструкций будет принято членами межведомственной комиссии, добавил он. "Если межведомственная комиссия вынесет решение, что после проведения мероприятий по реконструкции дом можно использовать в качестве общественного пространства, к примеру, музейного, то с учётом пожеланий общественности, мнения жителей города руководство Махачкалы рассмотрит возможность его реконструкции", - сказал мэр.

Дом-корабль на улице Буйнакского в Махачкале включен во многие туристические маршруты по старой части города. К примеру, что говорит о нем портал путешественников welcomedagestan.ru: "Знаменитый дом-корабль на Буйнакского 28, построен в 1901 году. А строил его, согласно романтическим преданиям жильцов, некий капитан дальнего плавания, курсирующий между Петровском и Персией. Он был настолько привязан к морю, что захотелось ему иметь дом, очень похожий на корабль, чтобы и на суше наслаждаться мыслями о море, а в море — о доме. Долго радоваться жилищу не пришлось: в 1917 году пришла революция, дом конфисковали, а хозяина выслали на родину", - говорится в публикации.

Дом-корабль не состоит в реестре особо охраняемых зданий, и исторического наследия, потому что не он был включён в Перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Агентстве по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие). "Прежде чем попасть в реестр объектов культурного наследия, дом должен быть внесен в перечень выявленных на территории Дагестана объектов культурного наследия. Дагнаследие включает в данный перечень объекты по чьей-нибудь инициативе или обращению. После этого проводится историко-культурная экспертиза, затем научно-методический совет может рекомендовать включить объект в перечень выявленных объектов культурного наследия. И после этого, после положительного заключения, объект включается в реестр. В перечень выявленных объектов культурного наследия дом-корабль не включали. В Дагнаследие жильцы дома и общественники не обращались", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Дагнаследия.

Если новость о решении мэрии снести дом-корабль в старой Махачкале верна, то более ошибочного градостроительного решения придумать сложно, разве что снести маяк, бывшую гостиницу "Дагестан", аварский театр и "Белый дом", написал в своем Telegram-канале активист движения "Город наш" Арсен Магомедов. "Любой старинный дом в городе - это жемчужина, которая его украшает и делает богаче. Каждый такой дом при правильном подходе окупает себя многократно. Мэрия Махачкалы, крайне бедной на историческое наследие, должна битвы устраивать с любым, кто пытается его уменьшить. И уж точно она не должна это делать своими руками. А "Город наш" поможет в этом мэрии и сделает все возможное, чтобы сохранить исторический код города", - написал Магомедов 13 сентября.

Он добавил, что при бывшем мэре Махачкалы Салмане Дадаеве (занимал пост главы города с 2019 по 2022 годы - прим. "Кавказского узла") был хороший проект устроить в здании общественные пространства, творческие мастерские, лектории.

Магомедов запустил в Telegram-канале опрос. "Как вы относитесь к возможному сносу дома-корабля в исторической части Махачкалы?" - спросил он подписчиков.По состоянию на 18.00 мск 15 сентября в опросе приняли участие 1283 человека. 86% высказались "против", 9% ответили - "все равно" и 5% - "за".

Дагестан в последние годы популярен у туристов, но в Махачкале практически нет интересных в архитектурном плане объектов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист движения "Город наш", писатель Саид Ниналалов. "Есть только уголки старого города – улицы Буйнакского, Маячная, Агабабова, Капиева, Даниялова, Горького, Леваневского и другие – которые не успели уничтожить активно ищущие поживу чиновники разных уровней. Один из самых интересных объектов старой Махачкалы - знаменитый дом-корабль на Буйнакского, 28, был построен в 1901 году. Корабль будто плывет вдоль моря по улице Буйнакского от вокзала к центру Махачкалы. Внутри "корабля" - широкая крытая палуба, а в стороны расходятся клетушки-каюты и множество трапов. Но жильцы, заполонившие "корабль" после революции 1917 года, сильно изменили его внутреннее убранство, пристроили комнаты, перегородки, стены, мансарды, и в том, что получилось к сегодняшнему дню, трудно узнать просторную палубу дома-корабля. Тем не менее, этот дом, окутанный легендами, интересен туристам", - говорит Ниналалов.

По его мнению, действенный способ спасти легенду старого города - обратиться в Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан с тем, чтобы здание на Буйнакского, 28 включили в региональный перечень объектов культурного наследия.

Пост о судьбе дома был размещен в Telegram-паблике "Старая Махачкала" 14 сентября, у которого насчитывается 4966 подписчиков. К 18.00 мск он набрал 50 комментариев. "Жаль, что исторические здания у нас в городе не сохраняют - всё сносят и строят новые. От памяти старой Махачкалы ничего практически не осталось", - прокомментировал Джамал Биймурзаев. "Старый город вообще нужно реставрировать, а не застраивать многоэтажками. Да, это дорого, но это история города", - отметил Nomokonov Georgiy. "Министерство культуры не хочет вмешаться в уничтожение культурного наследия столицы нашей республики? Этот дом давно должны были внести в реестр архитектурных памятников, но почему то не сделали этого. Теперь мы знаем почему. У дома такая история, что книгу можно написать!" - подчеркнула Написат Шихалиева. "Сохраняя такие здания, надо приводить их в первозданный вид. уродские пристройки, наращенные балконы, всевозможные вывески надо устранить. В идеале, даже блоки кондиционеров надо во двор убрать, оставив чистый фасад", - указал Marat.

В 2013 году вышла книга «Был такой Город. Махачкала», состоящая из воспоминаний жителей Махачкалы старшего поколения о родном городе, в числе исторических мест упоминается и дом-корабль. Авторы проекта - журналисты Светлана Анохина и Полина Санаева.

"Делая ставку на городские легенды, мифы, даже анекдоты, целиком полагаясь на человеческую память, мы получили правдивый и многогранный образ города. Мы делали книгу о городе, который потеряли, а получилась книга о родстве, которое обрели", – говорится в аннотации к книге.

"Кавказский узел" писал, что в 2022 году "Дагнаследие" по просьбе движения "Город наш" взяло под охрану два здания в Махачкале и две постройки у заповедника "Сарыкумские барханы". Решение о статусе присвоения этим объектам объектов культурного наследия будет принято по итогам экспертизы, сообщил тогда руководитель ведомства Махач Мусаев.

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