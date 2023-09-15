Ереван обвинил Баку в обстрелах на границе

15 сентября 2023, 08:30

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Азербайджанские военные обстреляли позиции военнослужащих в Гегаркуникской области, заявило Минобороны Армении. Военное ведомство в Баку отвергло обвинение.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах на границе. Так, 14 сентября Минобороны Азербайджана дважды обвинило Армению в обстрелах своих позиций. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинения. Днем ранее, 13 сентября, Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций в Гегаркуникской области.

Об обстрелах со стороны Азербайджана Минобороны Армении сообщило сегодня на своем сайте. "14 сентября в районе 22:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Верин Шоржа (Гегаркуникская область)", - говорится в публикации.

Минобороны Азербайджана назвало эту информацию не соответствующей действительности, информирует сегодня АПА.

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