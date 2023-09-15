15 сентября 2023, 00:10

Двадцать заключенных тюрьмы в Кутаиси переведены в больницу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключенных из тюрьмы в Кутаиси, которые ранили себя в знак протеста против бесчеловечных условий содержания, доставили в тбилисскую клинику.  

"Кавказский узел" писал, что 12 сентября грузинские адвокаты сообщили о массовом протесте заключенных кутаисской тюрьмы №2. По информации защитников, заключенные объявили голодовку, протестуя из-за условий содержания и плохого медицинского обслуживания, а более 50 человек нанесли себе увечья.

В результате бунта заключенных в кутаисской тюрьме №2 госпитализированы 20 человек, сообщила адвокат Леди Туквадзе. Она отметила, что увечья 12 сентября себе нанесли заключенные пяти камер. 

По информации адвоката, пострадавших заключенных доставили в тбилисскую клинику «Вивамед» 13 и 14 сентября. «Главное требование связано с отношением администрации и содержанием в страшных условиях», - сказала она в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Туквадзе высказала удивление в связи с тем, что Специальная следственная служба не выступила с заявлением в связи с волнениями в тюрьме.

Протест заключенных связан также с некачественным питанием и отсутствием медицинской помощи. Правозащитники отмечают, что оставшиеся в тюрьме заключенные продолжат протест, пока не добьются улучшения условий, передает телекомпания “Формула”.

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Примечание:

"Суд отказался изменить приговор по делу о пытках заключенных в Грузии", "Парламент Грузии принял закон об амнистии", "Зурабишвили исключила помилование Саакашвили".

Автор: Инна Кукуджанова, Галина Готуа источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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