Отмену концерта ко Дню города мэр Краснодара объяснил спецоперацией

14 сентября 2023, 14:35

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Большого концерта по случаю Дня города в Краснодаре не будет пока военные не вернутся с фронта, заявил мэр города Евгений Наумов.

"Вы сами знаете, в какое время мы живем. Поэтому большого концерта на Главной городской площади не будет", - сообщил Евгений Наумов.

По его словам, вместо этого для жителей и гостей города подготовлено множество локальных мероприятий и активностей. "А масштабно праздновать мы начнем, когда вернутся наши ребята с фронта. Рассчитываю на ваше взаимопонимание и желаю мирного краснодарского неба!", - написал сегодня мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, в мае власти регионов и городов СКФО и ЮФО сократили программу празднования Дня победы, отказавшись от некоторых массовых мероприятий. Губернатор Кубани отменил шествие "Бессмертный полк". Массовые мероприятия отменили после того, как в ночь на 3 мая около московского Кремля были сбиты два беспилотника. Пресс-служба президента России расценила полет этих беспилотников как попытку "киевского режима" совершить покушение на Владимира Путина, говорится в публикации, размещенной 3 мая на сайте Кремля.

Ранее жители большинства регионов юга России встретили Новый год без массовых торжеств.

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