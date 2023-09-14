Краснодар. Фото: https://krd.ru/

14 сентября 2023, 14:35

Отмену концерта ко Дню города мэр Краснодара объяснил спецоперацией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Большого концерта по случаю Дня города в Краснодаре не будет пока военные не вернутся с фронта, заявил мэр города Евгений Наумов.

"Вы сами знаете, в какое время мы живем. Поэтому большого концерта на Главной городской площади не будет", - сообщил Евгений Наумов.

По его словам, вместо этого для жителей и гостей города подготовлено множество локальных мероприятий и активностей. "А масштабно праздновать мы начнем, когда вернутся наши ребята с фронта. Рассчитываю на ваше взаимопонимание и желаю мирного краснодарского неба!", - написал сегодня мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, в мае власти регионов и городов СКФО и ЮФО сократили программу празднования Дня победы, отказавшись от некоторых массовых мероприятий. Губернатор Кубани отменил шествие "Бессмертный полк". Массовые мероприятия отменили после того, как в ночь на 3 мая около московского Кремля были сбиты два беспилотника. Пресс-служба президента России расценила полет этих беспилотников как попытку "киевского режима" совершить покушение на Владимира Путина, говорится в публикации, размещенной 3 мая на сайте Кремля.

Ранее жители большинства регионов юга России встретили Новый год без массовых торжеств.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сочинцы сочли неуместным празднование Дня народного единства", "Отказ от новогодних концертов на Кубани продолжил тренд отмены праздников на фоне СВО", "Пользователи соцсети поспорили об уместности праздника в Армавире во время военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 сентября 2023, 15:20

14 сентября 2023, 14:10

14 сентября 2023, 13:38

  • 2 Версия убийства личного врача Кадырова поставлена под сомнение

    В телеграм-каналах, освещающих действия силовиков, в том числе на Северном Кавказе, появились сообщения об убийстве бывшего министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова и о возможной причастности к этому людей из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого на странице бывшего чиновника в социальной сети появилось его фото, в комментариях к которому от лица Сулейманова указано, что он находится в Анкаре. Журналистка-расследователь из Азербайджана утверждает, что информация о смерти Сулейманова – недостоверная.

14 сентября 2023, 13:24

14 сентября 2023, 12:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи