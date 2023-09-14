14 сентября 2023, 12:18

Жительница Махачкалы осуждена за финансирование терроризма

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Суд признал жительницу Дагестана виновной в финансировании терроризма за денежную помощь участникам террористической организации и приговорил к восьми годам колонии.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2021 и январе 2022 года жительница Махачкалы участвовала в деятельности международной террористической организации, оказывая денежную помощь ее участникам, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Женщина признана виновной в финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК России). Ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в июле суд признал жителя Хасавюртовского района Абдурахмана Абдурахманова виновным в содействии терроризму и участии в деятельности террористической организации за перевод тысячи долларов участнику террористической организации и приговорил его к 5,5 года лишения свободы. 

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Примечание:

"Астраханец осужден за финансирование терроризма", "Волгоградец заподозрен в финансировании терроризма", "Житель Нальчика заподозрен в финансировании терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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