Житель Дагестана осужден за финансирование терроризма

12 июля 2023, 17:11

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Суд признал жителя Хасавюртовского района Абдурахмана Абдурахманова виновным в содействии терроризму и участии в деятельности террористической организации за перевод тысячи долларов участнику ИГ* и приговорил его к 5,5 года лишения свободы.

23-летний житель Хасавюртовского района признан виновным в содействии террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.

По версии следствия и суда, в октябре 2015 года подсудимый, находясь на территории Дагестана, участвовал в деятельности международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России, путем предоставления денежных средств для оказания помощи ее участникам. Приговором суда он приговорен к пяти годам и шести месяцам в колонии общего режима.

Осужденный, Абдурахман Абдурахманов, перечислил 1 тысячу долларов в качестве помощи участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В списке экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга, куда внесен Абдурахман Абдурахманов, указано, что он родился 29 ноября 1999 года. Следовательно, на момент совершения преступления ему было 15 лет.

"Кавказский узел" также писал, что кассационная инстанция отказалась удовлетворить жалобу на приговор уроженцу Дагестана Абдуле Акаеву, осужденному за финансирование терроризма. Акаев перечислял деньги брату, не зная о его причастности к террористической организации, указала защита.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

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