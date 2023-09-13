13 сентября 2023, 09:20

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Отмена виз для граждан Китая повысит привлекательность страны для туристов, считают власти Грузии.

Грузия отменила визы для граждан Китая, заявил 12 сентября на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили. "Мы хотим привлечь в страну больше туристов. У меня был очень успешный визит в Китай, а Китай сегодня является второй по величине экономикой в мире... Одним из наших главных интересов является укрепление торгово-экономических отношений с Китаем, привлечение больших инвестиций из Китая, большего числа туристов в Грузию. Мой визит служил этой цели. Мы приняли решение ввести безвизовый режим для граждан Китая… Это будет очень важно, это будет стимул для того, чтобы в Грузию приезжало еще больше туристов. Хочу сказать, что китайские туристы считаются самыми желанными туристами в мире. У нас также есть прямые авиарейсы", - приведены слова Гарибашвили в публикации на сайте правительства, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Цель властей Грузии – увеличить до 10 число ежедневных рейсов в города Китая заявил вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили на брифинге в администрации правительства. "Мы работаем с China Southern Airlines, чтобы увеличить количество прямых рейсов и добавить больше городов. Мы договорились, что скоро у нас будет по меньшей мере один рейс в день с Китаем, но наши амбиции больше. Скажу вам прямо, нашей целевой цифрой в разные города Китая может быть до десяти рейсов в день, чтобы мы могли обеспечить потоки, которые будут заметны и принесут ощутимый результат с экономической точки зрения", - сказал он в эфире телеканала "Имеди", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, по словам вице-премьера, необходимо также повысить в Китае осведомленность о Грузии как туристическом направлении. "У нас был разговор с нашими китайскими коллегами и партнерами о том, что необходимо спланировать, профинансировать и реализовать соответствующие маркетинговые кампании, чтобы сделать страну туристического назначения — Грузию более популярной в Китае. Мы будем работать вместе с китайскими партнерами, чтобы проводить более целенаправленные и ориентированные на результат кампании", - заявил Леван Давиташвили.

По словам вице-премьера, проведение таких маркетинговых кампаний напрямую связано с вопросом авиасообщения, чтобы сделать полеты между Грузией и Китаем коммерчески привлекательными для авиакомпаний.

"Нашему министерству предстоит большая работа в направлении формирования спроса на рейсы. На первом этапе у нас будет как минимум один рейс в день, семь рейсов в неделю. Это будет рейс – Пекин – Урумчи – Тбилиси. В конечном счете, мы хотим увеличить прямое сообщение с восточными городами Китая", - сказал Давиташвили.

Граждане Китая смогут находиться в Грузии без визы в течение 30 дней со дня въезда, сообщило 12 сентября "Новости-Грузия".

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