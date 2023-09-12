Оппозиция обратилась в суд в связи с трагедией в Шови

12 сентября 2023, 23:21

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Партия "Единое национальное движение" подала судебный иск к правительству с требованием ответить, почему в первые три часа после трагедии в Шови не оказывалась помощь пострадавшим.

Как писал "Кавказский узел", власти Грузии заявили, что сход оползня на курорте Шови стал следствием природных факторов, заявили власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить ответственных за гибель людей. Оппозиция призвала также создать комиссию по расследованию причин трагедии. С требованием расследовать недостатки при проведении спасательно-поисковых работ выступили журналисты и правозащитники. 10 сентября спикер парламента анонсировал выступление главы МВД с ответами на вопросы оппозиции о трагедии на курорте.

3 августа на курорте Шови сошел оползень. К 10 сентября найдены тела 32 погибших, поиски еще одного человека продолжаются.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" 11 сентября обратилась в Тбилисский городской суд с требованием предоставить ответ на вопрос – по какой причине бросили людей во время трагедии в Шови и не оказали помощь впервые три часа. Ранее партия направила восьми ведомствам 47 вопросов в связи с системой безопасности, но не получила на них ответ.

Оппозиционеры возложили вину за это на правительство страны, заявив, что масштабы трагедии в Шови возросли из-за коррупционных интересов и преступного бездействия властей. "С этим связаны наши 47 вопросов, направленных восьми профильным ведомствам, но не получили ни одного ответа. По этой причине мы к ним обращаемся через суд", - сказал представитель партии Лаша Парулава в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи". По его словам, правительство во время стихии бросило людей, что привело к большому числу жертв.

Оппозиция настаивает на создании комиссии для расследования гибели людей при сходе оползня в Шови, но "Грузинская мечта" не поддержала эту инициативу. Расследование трагедии в Шови не выгодно правящей партии на фоне предстоящих парламентских выборов, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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