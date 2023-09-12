Семья Ибадоглу заявила о фальсификации результатов его медицинского обследования

12 сентября 2023, 05:46

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Результаты анализов и медицинского обследования азербайджанского оппозиционного политика и ученого Губада Ибадоглу в документах, составленных властями, содержат признаки фальсификации, заявил его брат Галиб Байрамов.

Как писал "Кавказский узел", 52-летний лидер азербайджанской Партии демократии и благоденствия, ученый-экономист Губад Ибадоглу арестован по обвинению в изготовлении фальшивых денег. Ибадоглу заявил, что его преследуют по политическим мотивам. 25 августа Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в изготовлении, хранении или распространении экстремистских материалов. Брат оппозиционера добавил, что новое обвинение предъявлено на основании файлов из компьютеров, которыми ученый не пользовался. Ибадоглу отвергает обвинения. Врачи, обследовавшие Ибадоглу 4 августа, диагностировали у него расширение аорты, повышенный уровень сахара в крови и повышенное кровяное давление. 2 сентября брат арестованного сообщил, что состояние здоровья политика ухудшается в камере СИЗО. 6 сентября ЕСПЧ предписал правительству Азербайджана оказать Ибадоглу эффективную медицинскую помощь.

Результаты анализов и медицинских обследований Губада Ибадоглу в документах, составленных для направления в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сфальсифицированы, сообщил 11 сентября корреспонденту «Кавказского узла» его брат Галиб Байрамов.

«Семье и адвокатам Губада Ибадоглу длительное время не выдавали результаты анализов и обследований, проведенных с 25 июля, несмотря на многократные наши обращения. С 25 июля по 1 сентября его трижды обследовали и брали образцы на анализы. В последний раз я попросил результаты у куратора бакинского СИЗО в Главном медицинском управлении Минюста Эльнура Мамедова 4 сентября. Он сказал, что они в лучшем случае смогут дать медицинские документу через 10 дней. Однако на следующий день Эльнур Мамедов позвонил адвокату Зибейде Садыговой и попросил ее «срочно прийти и взять документы». Однако ей выдали только часть результатов обследований и анализов. Мы сначала удивились резкому изменению поведения представителей Минюста. Как оказалось, причиной такой спешки оказалось необходимость отчитаться перед ЕСПЧ, который потребовал обеспечительных мер для оказания медицинской помощи Губаду Ибадоглу. Им нужно было включить в ответ Страсбургского суда пункт, что они выдали адвокату результаты обследований и анализов», - продолжил Байрамов.

По его словам, выданные медицинские документы семья Ибадоглу проанализировала вместе с рядом врачей-специалистов, включая кардиолога и эндокринолога, и в них были выявлены «фальсификации». «Так, из результатов выданных медуправлением Минюста, следует, что показатели холестерина, гемоглобина, ALT (аланинаминотрансфераза), AST (аспартатаминотрансфераза), креатина, кровяного давления и других параметров на идеальном уровне. Ради придания «правдивости» они немного завысили выше нормы показатели сахара в крови. Однако у них не хватило до конца смелости, чтобы указать реальный уровень сахара в крови. Более того, они сфальсифицировали и слова моего брата. В «медицинской книжке заключенного» они записали, что якобы Губад заявил им, что не имеет жалоб на здоровье. Но в таком случае возникает вопрос, раз он не имел жалоб, то почему же его обследовали, брали анализы, защита ходатайствовала об изменении меры пресечения из-за болезней Губада?» - отметил брат политика.

По его словам, даже самый искусный фальсификатор допускает ошибки. «Во-первых, результаты всех анализов написаны от руки, в то время как в настоящее время во всех клиниках показатели пациентов вносятся в компьютер, машина сама обрабатывает данные и автоматически выдает результаты. Необходимости в записях от руки нет. Во-вторых, в конце некоторых анализов не было указано имя врача-лаборанта. В-третьих, показатели биохимического анализа крови были указаны в норме, в то время как у человека, страдающего от расширения аорты, гипертрофии левого желудочка и диастолической дисфункции, острой формы сахарного диабета и артериального давления, содержащегося около двух месяцев в заключении показатели анализов не могут быть столь идеальными. А ведь указанные болезни у Губада были до ареста. В условиях СИЗО его состояние не могло улучшаться, оно только ухудшилось и ухудшается. Поэтому у него не могли быть анализы здорового человека. Помимо всего прочего, сами образцы на анализ были взяты в антисанитарных условиях в камере. Кроме того, не было соблюдено условие взятия образцов натощак, без предварительного оповещения», - отметил Байрамов.

Адвокат Зибейда Садыгова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что замечания врачей, привлеченных семьей Ибадоглу по результатам анализов и обследований, будут оформлены защитой в официальный документ и направлены в ЕСПЧ.

Другой адвокат Бахруз Байрамов 11 сентября встретился с Ибадоглу в Бакинском СИЗО-1.

«Губад Ибадоглу по-прежнему плохо чувствует себя из-за обострившихся после ареста болезней. Лечение заключается в том, что он принимает ранее назначенные лекарства, хотя он нуждается в обновлении назначений с учетом его нынешнего состояния», - сказал Байрамов корреспонденту «Кавказского узла».

Вместе с тем адвокат сказал, что Ибадоглу более не имеет жалоб на условия содержания. «Теперь его содержат в камере, рассчитанной на четыре человека. Их там четверо. Раньше он содержался в камере вместе с 13-14 людьми. Есть медицинское наблюдение. Врачи приходят, измеряют давление, сахар в крови. Однако это не решает проблемы его здоровья. Мы ожидаем, что после ответа правительства в ЕСПЧ Страсбургский суд направит новое решение с предписанием обязать власти провести ему новое комплексное медицинское обследование с участием врачей, привлеченных его семьей. А самый лучший вариант – это перевести его под домашний арест, чтобы он сам мог лечиться на свои средства», - сказал адвокат.

Один из врачей, консультировавших семью Ибадоглу по представленным из медуправления Минюста документам о состоянии здоровья, специалист-эндокринолог, работающий в одной из частных клиник Баку, подтвердил «нестыковки» в результатах анализов. «Мы сравнили медзаключения, которые были выданы этому человеку (Ибадоглу) до ареста, и результаты анализов и обследований, которые были выданы из управления Минюста. Некоторые показатели последних анализов вызвали у нас по меньшей мере удивление. К примеру, у человека, страдающего сахарным диабетом, холестерин и гликогемоглобин не могут быть в норме. Тем более, что по данным из анализов, сделанных в СИЗО, уровень сахара в крови в последнее время выше нормы. Были и другие моменты. Я высказал свои соображения. Но более точно оценить состояние пациента могут группа специалистов различного профиля с проведением новых анализов, нового ультразвукового обследования, исследования показателей сердечно-сосудистой системы», - сказал врач на условиях анонимности.

12 сентября Ибадоглу исполняется 52 года. В этот день в различных городах мира запланировано проведений акций в защиту его прав, сообщил его брат Галиб Байрамов. По его словам, демонстрации пройдут под лозунгом: « 52 города - 52 акции».

Первая акция уже состоялась в столице Восточного Тимора городе Дили, где уже наступило 12 сентября, подчеркнул он. Во вторник акции пройдут в различных городах США, Германии, Бельгии, Франции, Турции, Польши, Великобритании, Венгрии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Грузии, Швеции и других стран. В них примут участие представители правозащитных организаций, общественные деятели, журналисты. «Целью является привлечение внимания к аресту Губада, который носит политический характер и имеет цель наказать его за борьбу с коррупцией и деятельность за демократические перемены в Азербайджане», - отметил Байрамов.

В Пенитенциарной службе воздержались от комментариев, отметив, что по вопросам здоровья заключенных следует обращаться в Главное медуправление Минюста.

Задержание и арест политика и ученого Губада Ибадоглу вызвали широкий резонанс в мире. Так, 21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Губад Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его. 24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных Сунна Эварсдоттир. Освободить Ибадоглу призвала правозащитная организация Amnesty International.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

Всемирная организация против пыток также призвала освободить Губада Ибадоглу. На "Кавказском узле" опубликован материал "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям".

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