Ростовчанин задержан за попытку поджога на железной дороге

11 сентября 2023, 05:50

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В Ростове-на-Дону силовики задержали мужчину, который собирался поджечь релейный шкафы на железной дороге.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября неизвестные подожгли релейный шкаф на перегоне Кизитеринка - Александровка в Ростове-на-Дону, его удалось оперативно потушить.

Житель Ростова-на-Дону задержан за попытку поджечь два релейных шкафа неподалеку от станции Кизитеринка. Шкафы, которые отвечают за работу светофоров, мужчина облил бензином, но поджечь не успел - его задержали. Инцидент произошел на первом километре перегона "Проточный - Кизитеринка", пишет 10 сентября 1rnd.ru.

Выяснилось, что совершить диверсию пытался 33-летний ранее судимый гражданин, с места преступления изъяты бутылки с бензином, марлевые тампоны, шприц с иглой, мобильный телефон. Диверсанта проверяют на причастность к поджогу релейного шкафа в начале сентября, информирует "Ростов-Газета".

Возбуждено дело о покушении на теракт и умышленном уничтожении имущества.

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