11 сентября 2023, 03:52

Жительница Ставрополя обвинена в дискредитации армии

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Дело Людмилы Савченко, обвиняемое по административной статье о дискредитации армии, поступило на рассмотрение Промышленного суда Ставрополя.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Жительница Ставрополя Людмила Савченко обвинена в дискредитации российской армии, пишут 10 сентября "Кавказ.Реалии"*.

Дело Савченко поступило на рассмотрение Промышленного районного суда Ставрополя. В карточке на сайте суда указано, что судье дело было передано 23 августа, его рассмотрение назначено на сегодня, 11 сентября. Подробности того, что стало поводом для составления протокола, неизвестны.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале сентября Иван Жданов из села Александровское был оштрафован за дискредитацию армии из-за конфликта в местной больнице.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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