Жительница Ставрополя обвинена в дискредитации армии

11 сентября 2023, 03:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело Людмилы Савченко, обвиняемое по административной статье о дискредитации армии, поступило на рассмотрение Промышленного суда Ставрополя.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Жительница Ставрополя Людмила Савченко обвинена в дискредитации российской армии, пишут 10 сентября "Кавказ.Реалии"*.

Дело Савченко поступило на рассмотрение Промышленного районного суда Ставрополя. В карточке на сайте суда указано, что судье дело было передано 23 августа, его рассмотрение назначено на сегодня, 11 сентября. Подробности того, что стало поводом для составления протокола, неизвестны.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале сентября Иван Жданов из села Александровское был оштрафован за дискредитацию армии из-за конфликта в местной больнице.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.