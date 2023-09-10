10 сентября 2023, 16:35

200 человек эвакуированы из сел в Гурии после наводнения

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Из сел Ланчхутского района эвакуированы 200 человек после наводнения и сходов оползней, 35 семьям рекомендован переезд в безопасное место, сообщили власти Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 сентября в регионе Гурия на западе Грузии после обильных осадков реки вышли из берегов. В нескольких местах сошел оползень, повредив дороги и дома. Погибли три человека, 122 человека были эвакуированы к вечеру 9 сентября из сел Озургетского и Ланчхутского районов.

Из сел Ланчхутского района эвакуированы 200 человек, сообщил сегодня мэр муниципалитета Александр Саришвили. "200 человек из нашего муниципалитета выехали. Больше всего людей покинули села Хорети и Цяговни. Бригады спасательных служб фактически мобилизуются со всей страны, чтобы помочь гражданам уйти в безопасное место, а затем оказать соответствующую помощь оборудованием", - сказал чиновник в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Сегодня из Батуми прибыла дополнительная техника для проведения работ, отметил Саришвили. "Во всех селах, где это необходимо, мобилизуется техника. Сегодня мы получили дополнительное оборудование из Батуми. Тракторы работают для того, чтобы максимально очистить дороги. Все центральные дороги […] уже расчищены", - сказал он.

По данным Национального агентства по охране окружающей среды, в Озургети и Ланчхути проведена оценка 18 объектов инфраструктуры, 19 поселков и 80 приусадебных участков и жилых домов. 35 семьям рекомендован переезд "в геологически устойчивое место", сообщает телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Группы специалистов Национального агентства по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии остаются в зоне бедствия для оценки степени ущерба от оползневых процессов гражданам и жилым домам и продолжают изучать события в регионе", - сообщили власти.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Озургети (административный центр региона Гурия) переменная облачность без осадков при температуре +23 градуса, скорость ветра 6 метров в секунду. В ночь на 11 сентября ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +19 градусов, скорость ветра уменьшится до 5 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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