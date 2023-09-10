Число эвакуированных граждан Гурии выросло до 122

10 сентября 2023, 05:56

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Спасатели эвакуировали из сел Гурии, пострадавших от наводнения, 122 человека, спасательная операция продолжается, наибольший ущерб причинен селам в Озургетском и Ланчхутском районах.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 сентября в регионе Гурия на западе Грузии после обильных осадков реки вышли из берегов. В нескольких местах сошел оползень, повредив дороги и дома. Погибли три человека, были эвакуированы 50 человек. 9 сентября власти Грузии сообщили, что эвакуированы 62 человека, а в отрезанные от внешнего мира села доставлены продукты и необходимые вещи.

Спасатели эвакуировали 122 человека из сел Озургетского и Ланчхутского районов региона Гурия на западе Грузии. В районах продолжается спасательная операция, жителей перевезли в безопасное время, выдали им вещи первой необходимости, медикаменты и продукты питания, говорится в сообщении министерства внутренних дел, направленном корреспонденту «Кавказского узла» вечером 9 сентября.

В спасательной операции задействованы спасатели, тяжелая техника и плавательные средства. В зоне стихии временно ведется специальный мониторинг.

Обильные осадки вызвали наводнения и в других районах Гурии. В частности, в районе Чхороцку вышли из берегов реки, затопившие несколько домов, улицы, дворы и сельскохозяйственные угодья. Местные власти подсчитывают размер ущерба.

Губернатор региона Гурия Георгий Урушадзе сообщил, что предприняты меры для проведения работ по ликвидации стихии в «максимально эффективного и в кратчайшие сроки». Наибольший ущерб причинен районам Озургети и Ланчхути.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Озургети (административный центр региона Гурия) переменная облачность при температуре +23 градуса, скорость ветра 6 метров в секунду. В ночь на 11 сентября ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +19 градусов, скорость ветра уменьшится до 5 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, 3 августа на курорте Шови сошел оползень, погиб 31 человек. Оползень стал следствием природных факторов, заявили власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить ответственных за гибель людей. Оппозиция призвала также создать комиссию по расследованию причин трагедии. С требованием расследовать недостатки при проведении спасательно-поисковых работ выступили журналисты и правозащитники.

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