Число погибших при сходе оползня в Шови выросло до 32

10 сентября 2023, 13:14

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Найдено тело 32-го погибшего при сходе оползня в Шови, продолжаются поиски одного человека, сообщила полиция Грузии. Спикер парламента анонсировал выступление главы МВД с ответами на вопросы оппозиции о трагедии на курорте.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа были найдены тела еще двух погибших при сходе оползня в Шови. Таким образом, число погибших выросло до 31, спасатели продолжили поиски еще двух человек.

3 августа на курорте Шови сошел оползень. Он стал следствием природных факторов, заявили власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить ответственных за гибель людей. Оппозиция призвала также создать комиссию по расследованию причин трагедии. С требованием расследовать недостатки при проведении спасательно-поисковых работ выступили журналисты и правозащитники.

Тело еще одного погибшего найдено в русле реки Чанчахи, сообщило МВД Грузии. "Еще одно тело было обнаружено пожарными-спасателями Службы по чрезвычайным ситуациям МВД, в Раче, в русле реки. В муниципалитете Они продолжаются непрерывно поисково-спасательные работы в зоне бедствия. На данный момент в зоне бедствия обнаружено 32 тела и активно ведутся поиски одного человека. К мероприятию привлечены все соответствующие подразделения Службы по чрезвычайным ситуациям МВД, а также тяжелая техника, беспилотники, парусные средства и группа кинологов", - говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури 22 сентября выступит в парламенте и ответит на вопросы, связанные со стихийным бедствием в Шови, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. "Мой призыв к оппозиции заключается в том, чтобы дождаться [ответов Гомелаури] и самим посмотреть, какие вопросы у них останутся и получат ли они на них ответы. Министр внутренних дел придет и даст ответы на все вопросы", сказал Папуашвили в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Председатель парламента добавил, что в вопросе создания парламентской комиссии для расследования трагедии в Шови в самой оппозиции нет единства. "Созданием следственной комиссии, они, возможно, надеются вызвать некоторый ажиотаж в СМИ вокруг этой темы, что на фоне трагедии в Шови является недостойнейшим поступком. Это неправильный поступок ни с политической, ни с человеческой точки зрения", - сказал он.

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