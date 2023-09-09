Более 60 жителей сел в Грузии эвакуированы после наводнения

09 сентября 2023, 13:30

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Из сел в регионе Гурия, где после обильных осадков произошло наводнение, эвакуированы 62 человека, а в отрезанные от внешнего мира села доставлены продукты и необходимые вещи, отчитались власти Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 сентября в регионе Гурия на западе Грузии после обильных осадков реки вышли из берегов. В нескольких местах сошел оползень, повредив дороги и дома. Погибли три человека, были эвакуированы 50 человек.

Из сел Гурии эвакуированы 62 человека, сообщил начальник Службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили. "Всю ночь население продолжали выводить в безопасное место из деревень. Выведено 62 человека, как с помощью лодок, так и пешком и на автотранспорте. Аналогичные меры принимаются и в настоящее время. Подразделения МВД мобилизованы и интенсивно работают в каждом селе, устанавливая связь с каждым жителем по мере необходимости", - сказал он в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Некоторые жители отказались от эвакуации, сообщил начальник отдела региональных связей пппарата правительства Грузии Ларри Барнабишвили. "Часть населения отказалась покидать свои дома, но сейчас они находятся в безопасности... Есть места, где нет дороги, их [жителей этих мест] перевозят спасатели на лодках", - сказал он в эфире телеканала

Спасатели приехали во все села, которые отрезаны от внешнего мира, и обеспечили людей необходимыми продуктами и вещами. "Это невероятная трагедия, и ущерб очень велик. Основная задача связана с безопасностью людей, которые сейчас находятся в местах, где могут быть определенные риски", - сказал председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе в эфире телеканала "Рустави 2", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, приехавший в Гурию, заявил в телесюжете, что с самого начала шла полная мобилизация сил "по всем направлениям".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Озгурети (административный центр региона Гурия) облачная погода без осадков при температуре +24 градуса, скорость ветра 5 метров в секунду. В ночь на 10 сентября осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +22 градусов, скорость ветра уменьшится до 4 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, 3 августа на курорте Шови сошел оползень, погиб 31 человек. Оползень стал следствием природных факторов, заявили власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить ответственных за гибель людей. Оппозиция призвала также создать комиссию по расследованию причин трагедии. С требованием расследовать недостатки при проведении спасательно-поисковых работ выступили журналисты и правозащитники.

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