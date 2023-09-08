Последствия схода оползня в Грузии. 8 сентября 2023 г. Фото: https://apa.az/ru/cis-countries/cislo-pogibsix-v-rezultate-opolznya-v-gruzii-dostiglo-2-obnovleno-2-533795/

08 сентября 2023, 20:57

Три человека погибли в Грузии в результате стихии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Западе Грузии в регионе Гурия после проливного дождя сошел оползень и произошло наводнение. В результате стихии погибли три человека.

В результате спасательно-поисковых работ сегодня днем были обнаружены тела двух погибших – пожилой женщины и подростка, к вечеру спасатели обнаружили тело подростка, пропавшего во время оползня, говорится в сообщении МВД.

Вследствие обильных осадков в ночь на пятницу в регионе поднялся уровень воды в реках, и они вышли из берегов. В нескольких местах сошел оползень и повредил дороги, изолировав села от внешнего мира, разрушены сельские дома.

"Обнаружены тела трех человек, среди них два подростка", - говорится в сообщении, которое опубликовало издание "Грузия онлайн".  На месте мобилизованы спасатели, полиция, группа кинологов и тяжелая техника. Мониторинг территории осуществляется при помощи дронов. Из зоны бедствия эвакуированы 50 человек.

 В результате наводнения оказались затоплены жилые дома, поля и дороги. Несколько деревень отрезаны от внешнего мира. МВД призвало местных жителей воздержаться от передвижений.

Наиболее сложная ситуация сложилась в селе Чочхати Ланчхути, куда несколько домов снесло оползнями.

По словам депутата Супса Сакребуло муниципалитета Ланчхути Ии Мокия, река Супса разлилась, и первые этажи многих жилых домов затоплены.

В результате обильных осадков в Кобулети в Аджарии были затоплены первые этажи жилья, а в нескольких селах развились оползни, сообщила мэрия Кобулети. "В результате сильного дождя река Ачква вышла из берегов, вызвав наводнение по нескольким адресам в городе. Соответствующие службы мэрии совместно с различными ведомствами проводят насосные и очистные работы", - говорится в заявлении мэрии Кобулети (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Как сообщил в телефонном разговоре с "Рустави 2" губернатор Гурии Георгий Урушадзе, на месте мобилизованы все соответствующие службы и техника. Центр управления общественной безопасностью 112 постепенно рассылает предупреждающие сообщения гражданам регионов Имерети, Аджария и Гурия.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Озгурети (административный центр региона Гурия) ожидается слабый дождь при температуре +22 градуса , скорость ветра 3 метра в секунду. Днем 9 сентября осадки не прогнозируются, температура воздуха повысится до +24 градусов, скорость ветра уменьшится до 2 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

"Кавказский узел" также сообщал, что 3 августа на курорте Шови сошел оползень, число погибших превысило 30 человек. Оползень стал следствием природных факторов, заявили власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить ответственных за гибель людей. Оппозиция призвала также создать комиссию по расследованию причин трагедии. С требованием расследовать недостатки при проведении спасательно-поисковых работ выступили журналисты и правозащитники.

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Примечание:

"Жители азербайджанских сел рассказали о нанесенном ливнями и селями ущербе", "Властям Грузии пришлось оправдываться за заявления после трагедии в Шови", "Число погибших при сходе оползня в Шови выросло до 31".

Автор: Инна Кукуджанова, Галина Готуа источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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