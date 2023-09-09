КПП "Верхний Ларс". Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=NIBYgCssjqQ

09 сентября 2023, 11:33

Гражданин Украины пожаловался на отказ пограничников впускать его в Грузию

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Несколько суток вынужден оставаться в буферной зоне на КПП "Верхний Ларс" гражданин Украины Алексей, которого грузинские пограничники не впускают в страну. По словам волонтеров, они доставили Алексею продукты и предметы первой необходимости, но не могут их ему передать.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее шесть граждан Украины были вынуждены провести 11 дней в буферной зоне на КПП "Верхний Ларс" из-за того, что пограничники отказывались их пропускать в Грузию.

Гражданин Украины Алексей вынужден несколько суток оставаться на КПП "Верхний Ларс", так как грузинские пограничники не впускают его в страну, рассказала сотрудница НПО "Волонтеры Тбилиси" Екатерина.

Волонтеры привезли Алексею продукты и предметы первой необходимости. "6 часов мы ждали, чтобы нам позволили передать помощь и пока не смогли встретится с начальником КПП. Но пограничники пообещали нам обратится в украинское посольство", – сказала волонтер корреспонденту "Кавказского узла".

Сам гражданин Украины Алексей пояснил, что недавно освободился после отбывания срока наказания. "Я мечтал о свободе, представьте, я отсидел семь лет. Освободился три дня назад. Сейчас вроде на свободе, но не свободен. Парадокс", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С начала спецоперации на Украине в Грузии в качестве беженцев находится не менее 25 тысяч граждан Украины, указано в докладе ООН.

В Грузии трудоустроены только 20% украинских беженцев, еще 58% хотели бы работать, но в этом направлении нет специальной̆ госпрограммы. При этом 69% имеют высшее образование, а 84% имеют опыт работы. Самой серьёзной̆ проблемой̆ беженцы называют проблему с жильем из-за роста цен на аренду, отметил Центр социальной справедливости в своем докладе, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Центр призвал власти Грузии разработать единый и скоординированный план поддержки украинских беженцев, в частности, создать единый информационный портал, позволяющий им получать полноценную информацию на языке, который они понимают, сказано в докладе.

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Примечание:

"Полицейские заподозрены в получении взяток от покидающих Россию через "Верхний Ларс"", "Россияне на Верхнем Ларсе рассказали о причинах отъезда", "Солдаты и БТР направлены к "Верхнему Ларсу".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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