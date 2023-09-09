09 сентября 2023, 00:11

Бадалян и Геворкян освобождены в Армении

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Блогер Мика Бадалян и журналист Ашот Геворкян, задержанные по делу о незаконном обороте оружия, вышли на свободу. Четверым задержанным в рамках этого дела предъявлены обвинения, сообщил Следком Армении. 

Как писал "Кавказский узел", семь человек были задержаны в Горисе по делу о незаконном обороте оружия. Среди них оказались пророссийский блогер и активист Мика Бадалян и журналист агентства "Спутник Армения" Ашот Геворкян. Посольство России в Армении и МИД России выразили обеспокоенность по этому поводу.

Блогер Мика Бадалян и журналист "Спутник-Армения" Ашот Геворкян вышли на свободу, сообщил 8 сентября Следственный комитет Армении.

По данным следствия, житель села Веришен общины Горис при невыясненных обстоятельствах приобрел два автомата, патроны и гранату. Один из автоматов он решил продать жителю Еревана. Приобретенное оружие положили в багажник машины Геворкяна, не сообщив ему об этом. В этой же машине находился и Мика Бадалян, сообщило ведомство на своей странице в Facebook*.

По делу о незаконном обороте оружия четырем задержанным предъявлено обвинение, представлено ходатайство об их аресте. Три человека, в том числе Ашот Геворкян и Микаэл Бадалян, освобождены из-под стражи.

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Примечание:

"Минобороны Нагорного Карабаха опровергло информацию о боях на границе", "Задержанный армянский резервист арестован в Азербайджане", "Артур Варданян осужден по делу о подготовке госпереворота в Армении". 

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 сентября 2023, 01:10

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08 сентября 2023, 23:47

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08 сентября 2023, 22:48

08 сентября 2023, 21:51

08 сентября 2023, 20:57

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