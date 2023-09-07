07 сентября 2023, 22:13

Блогер и журналист задержаны в Армении по подозрению в незаконном обороте оружия

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Семь человек задержаны в Горисе по делу о незаконном обороте оружия, среди них - блогер и активист Мика Бадалян и журналист агентства "Спутник Армения" Ашот Геворкян. Посольство России в Армении выразило обеспокоенность по этому поводу.

Блогер и активист, лидер движения "Азатагрум" Мика Бадалян, журналист "Спутник - Армения" Ашот Геворкян и еще пятеро человек задержаны в городе Горис по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия 6 и 7 сентября, сообщил сегодня Следком Армении. 

Пресс-секретарь Следкома Армении Гор Абрамян на своей странице в Facebook* отметил, что данную информацию обнародовали из-за спекуляций и распространяемых неточностей.

Посольство России в Армении выступило с заявлением в связи с задержанием "пророссийского блогера и активиста Мики Бадаляна и обозревателя агентства "Спутник - Армения" Ашота Геворгяна". "Находимся в контакте с редакцией данного информагентства. Внимательно следим за развитием ситуации. Обеспокоены судьбой задержанных, будем предпринимать шаги для прояснения обстоятельств случившегося", говорится в заявлении в Telegram-канале посольства.

Последний пост в Telegram-канале Бадаляна, не который подписаны 32 135 человек, опубликован вечером 6 сентября, это репост с анонсом телепередачи. В своих последних авторских постах Бадалян комментировал армяно-американские учения, заявляя о невозможности вступления Армении в НАТО.

"Кавказский узел" писал, что 6 сентября стало известно, что на территории Армении пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner-2023.

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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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