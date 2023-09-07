Мать Кадырова получила высшую награду Совета муфтиев России

07 сентября 2023, 16:18

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Аймани Кадырова награждена орденом "Аль-Фахр" Совета муфтиев России, но не присутствовала на вручении награды. Орден для Кадыровой на открытии восстановленной мечети в Мариуполе получил муфтий Чечни Салах Межиев.

"Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров 2 августа сообщил о награждении матери за активную общественную деятельность орденом Почета, который ей вручил президент России Владимир Путин.

Руководитель фонда Кадырова, мать главы Чечни Аймани Кадырова награждена орденом Почета "Аль-Фахр» Духовным управлением мусульман РФ, сообщил глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале 6 сентября.

Позже в этот же день появилось официальное сообщение о награждении на сайте Духовного управления мусульман россии. Аймани Кадырова удостоена Ордена Почета "Аль-Фахр" "за многолетнюю плодотворную благотворительную деятельность во имя ценностей милосердия и человеколюбия, утверждение в обществе идеалов материнства и традиционной крепкой семьи", - приводится в публикации выдержка из Указа муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

Орден был передан 6 сентября муфтию Чеченской Республики Салаху Межиеву на торжественной церемонии открытия Мариупольской Соборной мечети, которая была восстановлена на средства фонда Кадырова, указано в сообщении.

Как следует из видео, опубликованного сегодня на сайте "Мариуполь Ньюс", самой Аймани Кадыровой на церемонии награждения не было, вместо нее награду получил глава Духовного управления мусульман Чечни Салах Межиев - орден прикололи ему на грудь. "Наградить высшей наградой мусульман России - Орденом "Аль-Фахр" - Орден почета <... > Аймани Кадырову" - следует из фрагмента указа, который был зачитан на церемонии награждения.

В сообщении ДУМ России и на церемонии награждения не указано, орден какой степени получила Кадырова, однако в ходе церемонии награждения указано, что она стала обладателем высшей награды.

Орден Почета «Аль-Фахр» I степени является высшей наградой Централизованной мусульманской религиозной организации Совет муфтиев России, говорится в сообщении на сайте Совета. "Орденом Почета «Аль-Фахр» I степени награждаются главы государств, руководители субъектов Российской Федерации, меценаты, оказавшие выдающуюся поддержку, а также лица, особо отличившиеся перед лицом мусульманской уммы России", - указано в статуте ордена.

Среди его обладателей - глава Чечни Рамзан Кадыров, бизнесмен Михаил Гуцериев, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Ингушетии с 2008 по 2019 год, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, следует из данных на сайте ДУМ России.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

"Кавказский узел" также писал, что 24 августа Минфин США ввел санкции в отношении 11 граждан России, в том числе матери главы Чечни Аймани Кадыровой. Также ведомство внесло технические изменения в запись, в размещенную на сайте информацию о региональном общественном фонде имени Ахмата Кадырова, который уже находится под санкциями Соединенных Штатов Рамзан Кадыров заявил, что не простит США санкций, введенных в отношении его матери Аймани Кадыровой, и потребовал отменить их, при этом назвав санкции "безболезненными".

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