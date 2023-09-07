Один человек стал жертвой урагана в Грозном

07 сентября 2023, 10:23

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В Грозном машинист башенного крана погиб после того, как ураган повалил его. Сильный ветер снес рекламные щиты, повалил деревья и повредил линии электропередачи, градом повреждены кровли домов.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, сильный ветер снес рекламные щиты, сорвал кровли, повалил деревья и линии электропередачи. В некоторых районах республики был ливень и град.

"Поручил экстренным службам оценить ущерб и немедленно приступить к ликвидации последствий", – написал Кадыров вечером 6 сентября в своем телегам-канале.

Град в том числе был в Грозном, его размер был со сливу. В городе частично затоплены дороги, в некоторых районах нет электричества, передал сегодня на своем сайте телеканал НТВ.

Из-за сильного ветра в Грозном упал строительный кран. В его кабине находился машинист. "Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на место происшествия, зафиксировала факт смерти человека, который упал с высоты", – привело сегодня ИА "Чечня Сегодня" сообщение Минздрава республики.

По факту гибели машиниста башенного крана будет проведена проверка, ходе которой сотрудники прокуратуры Чечни выяснят, есть ли вина в произошедшем должностных лиц объекта строительства и сотрудников госконтроля, привело агентство сообщение ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Грозном слабый дождь при температуре воздуха +24 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 8 сентября ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +21 градуса, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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