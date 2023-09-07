07 сентября 2023, 10:23

Один человек стал жертвой урагана в Грозном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Грозном машинист башенного крана погиб после того, как ураган повалил его. Сильный ветер снес рекламные щиты, повалил деревья и повредил линии электропередачи, градом повреждены кровли домов.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, сильный ветер снес рекламные щиты, сорвал кровли, повалил деревья и линии электропередачи. В некоторых районах республики был ливень и град.

"Поручил экстренным службам оценить ущерб и немедленно приступить к ликвидации последствий", – написал Кадыров вечером 6 сентября в своем телегам-канале.

Град в том числе был в Грозном, его размер был со сливу. В городе частично затоплены дороги, в некоторых районах нет электричества, передал сегодня на своем сайте телеканал НТВ.

Из-за сильного ветра в Грозном упал строительный кран. В его кабине находился машинист. "Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на место происшествия, зафиксировала факт смерти человека, который упал с высоты", – привело сегодня ИА "Чечня Сегодня" сообщение Минздрава республики.

По факту гибели машиниста башенного крана будет проведена проверка, ходе которой сотрудники прокуратуры Чечни выяснят, есть ли вина в произошедшем должностных лиц объекта строительства и сотрудников госконтроля, привело агентство сообщение ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Грозном слабый дождь при температуре воздуха +24 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 8 сентября ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +21 градуса, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Число жертв урагана на Северном Кавказе достигло 12", "Непогода привела к перебоям с электроснабжением в пяти муниципалитетах Чечни", "Жители Чечни пожаловались на отсутствие помощи с ремонтом после урагана".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 сентября 2023, 09:31

07 сентября 2023, 08:39

  • Перестрелка произошла на армяно-азербайджанской границе

    Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Армянское оборонное ведомство заявило об обстреле военных позиций в Гегаркуникской области.

07 сентября 2023, 07:49

07 сентября 2023, 06:55

07 сентября 2023, 06:03

  • Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону

    Один из сбитых средствами ПВО беспилотников упал в центре Ростова-на-Дону, а второй – за городом, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи