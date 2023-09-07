Жители Ингушетии усомнились в способности властей решить проблему свалки

07 сентября 2023, 01:56

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Власти обещали организовать на мусорном полигоне в Малгобеке современный комплекс по сортировке и переработке отходов, но там возникла лишь неупорядоченная свалка, которая вышла за пределы отведенного ей участка и засоряет фермерские поля, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа жители Ингушетии, Дагестана и Северной Осетии пожаловались на смог и сильный запах гари. 1 сентября власти Ингушетии признали, что на республиканском полигоне твердых бытовых отходов произошел пожар.

22 августа прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нарушением прав жителей Малгобека на благоприятную среду. Согласно выводам ведомства, региональный оператор ООО "Экосистема" незаконно организовал в Малгобеке свалку, которая периодически горит. Горожане еще в 2022 году жаловались, что вынуждены дышать дымом со свалки.

Пять гектаров земли в Малгобеке были выделены «Экосистеме» в 2019 году для строительства мусорного полигона с современным сортировочным комплексом, рассказал начальник производственного отдела администрации Малгобека Жамалдин Измайлов.

«Хотели не создавать больше никаких свалок, не накапливать мусор, а по примеру больших городов сделать современный сортировочный комплекс. Однако на участке с первых же дней началось несанкционированное размещение отходов с нарушениями правил утилизации. Там стремительно образовалась новая свалка, куда стали свозить все подряд», - пояснил Измайлов «Кавказскому узлу». ⠀

По словам чиновника, региональный оператор за эти годы не занимался организацией мусоросортировочного комплекса, игнорируя все жалобы и горожан и рекомендации властей. Свалка тем временем расширилась далеко за границы отведенных пяти гектаров и начала захватывать пахотные земли расположенных рядом фермерских хозяйств.

«Порывами ветра мусор разбрасывается на поля, где выращиваются сельхозкультуры. Иногда, - особенно весной, когда растения еще только набирают рост, - за мусором нельзя рассмотреть, что же на этом поле посажено. Мусор с полей приходится убирать силами фермеров и с привлечением малгобекских волонтеров, хотя по идее очищать сельхозугодья от мусора должны силами ООО «Экосистема». Не один раз, особенно в жаркие летние дни на этой свалке вспыхивали пожары, из-за них Малгобек покрывается дымной пеленой, которая насыщена вредными веществами. Когда горит мусорный полигон, в воздух поступают оксиды серы, азота, углерода, взвеси сажи, тяжелые металлы. Особенно опасно, если горит ПВХ, в этом случае происходят выбросы хлорсодержащих соединений. Мы просили оградить участок забором, чтобы ветер не разносил мусор по фермерским угодьям, но все письма и требования оператор игнорировал», - отметил он.

В августе 2022 года, когда мусорный полигон в Малгобеке горел в течение нескольких дней, объект посетил первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев. Для ликвидации возгораний выделили спецтехнику, Евлоев обозначив сроки ликвидации пожара и поручил руководству «Экосистемы» расчистить территорию в течение месяца. О поездке Евлоева на полигон отчитывалась 16 августа 2022 года пресс-служба главы и правительства региона. Спустя полтора месяца, 5 октября, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что в 2024 году в Малгобекском районе «начнет функционировать крупнейший комплекс по переработке и утилизации отходов», для которого уже подведены все коммуникации.

Фермер Мурат Костоев, чьи поля расположены близ свалки, наблюдал за приездом Евлоева на полигон в августе 2022 года. По словам Костоева, он сразу предположил, что поручение вице-премьера выполнено в срок не будет.

«Не хотел бы я быть в тот момент на месте руководителей «Экосистемы», очень резкими словами Евлоев охарактеризовал их деятельность, а вернее бездеятельность. Жестко был обозначен срок наведения порядка – один месяц. Я еще подумал, что если эти два начальника будут день и ночь на полигоне, то может, за месяц и расчистят все эти мусорные завалы. Очень хотелось верить, что поручение будет выполнено и я перестану на своих полях собирать мусор мешками», - рассказал фермер корреспонденту «Кавказского узла».

На полях, рядом с которыми возникла свалка, Костоев выращивает сою и кукурузу, чуть поодаль разбит яблоневый сад, также он держит птичник. «Когда мы начинали свое фермерство, никакой свалки здесь не было. Еще думал, как можно мусорную валку неподалеку от города делать? У нас жаркое лето, как подует ветер в сторону города, все запахи у людей в квартирах будут. Летом жара, а окно не откроешь ни днем, ни ночью. А потом узнаю, что все-таки будут полигон строить. Получилось, как мы и предполагали: никакого полигона, никакой сортировки. Везут мусор все, кому не лень, даже падаль сбрасывают в общую кучу», - возмущается Мурат.

Фермеры, чьи угодья страдают из-за свалки, обращались в различные инстанции, но понимания у высокопоставленных чиновников не находили. «Даже дорогу проложить к полигону не могут с 2019 года: пользуются той, которую я проложил, а в распутицу бульдозером дорогу нарезали прямо по моим полям», - возмущается Мурат Костоев.

Как и предполагал фермер, поручения зампреда правительства выполнены не были: Магомеду Евлоеву пришлось снова приезжать на полигон в марте, когда там произошел очередной пожар и жители Малгобека стали жаловаться на едкий дым. Дежурный сотрудник администрации Малгобека рассказал, что в ночь на 16 марта 2023 года пожар на свалке распространился на 500 квадратных метров. Евлоев, прибывший на следующий день, распорядился ликвидировать более 10 очагов горения мусора, а руководителю ООО «Экосистема» Харону Хамхоеву настоятельно рекомендовали в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения, говорится в сообщении пресс-службы республиканского правительства об этой поездке.

Магомед Гадаборшев, возглавлявший ООО «Экосистема» в 2022 году, как и новый руководитель предприятия Ахмед Гагиев, отказались комментировать ситуацию «Кавказскому узлу».

Житель Малгобека Руслан Льянов, недавно побывавший на полигоне, не заметил существенных изменений с приходом нового руководителя. «При въезде на мусорку установлена будка, где от жары прячется человек, который указывает водителям, где им следует выгружать мусор, выдает им квитанции. Более никаких видимых перемен не наблюдается, кроме того, что куча мусора продолжает увеличиваться в своих объемах», - заявил Льянов корреспонденту «Кавказского узла».

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