Суд в Грузии освободил обвиняемых в нападении на оппозиционеров

05 сентября 2023, 22:51

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Четыре человека, обвиняемые в нападении на активистов оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Чохатаури, освобождены под залог, хотя прокуратура просила для них арест.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября члены оппозиционной партии "Единое национальное движение" подверглись нападению, когда раздавали жителям поселка Чохатаури листовки против застройки местного сквера. В нападении участвовали 10-15 человек, рассказали оппозиционеры. 4 сентября полиция отчиталась о задержании четырех подозреваемых, 5 сентября им предъявили обвинение.

Чохатаури - посёлок городского типа в Гурии, расположенный в 310 километрах западнее Тбилиси. Административный центр Чохатаурского муниципалитета. Мэр Чохатаури Давид Шарашидзе отверг версию о том, что нападение на членов ЕНД было организовано "Грузинской мечтой".

Озургетский районный суд сегодня отпустил под залог четырех задержанных по делу о нападении на представителей оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Суд определил размер залога в размере 7 тысяч лари (2 тысячи 671 доллар) для каждого и запретил приближаться к одному из пострадавших, Давиду Мжаванадзе, передал корреспондент "Кавказского узла".

Прокуратура намерена обжаловать решение суда: ведомство ходатайствовало о заключении обвиняемых под стражу, исходя из их характеристик.

"Прокуратура обратилась к суду с ходатайством о заключении под стражу в связи с личностными характеристиками конкретных лиц и совершенного ими преступления, но суд не рассмотрел позицию обвинения", - сказал после заседания прокурор, слова которого приводит грузинское информационное агентство "Интерпрессньюс".

Предполагаемым участникам нападения вменяется групповое насилие, эта уголовная статья (126 УК Грузии) предусматривает до двух лет лишения свободы.

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