Участникам нападения на оппозиционеров в Гурии предъявлено обвинение

05 сентября 2023, 20:20

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Прокуратура попросила заключить под стражу четверых человек, задержанных после нападения на активистов ЕНД в Чохатаури.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября члены оппозиционной партии "Единое национальное движение" подверглись нападению, когда раздавали жителям поселка Чохатаури листовки против передачи местного сквера под застройку. В нападении участвовали 10-15 человек, рассказали оппозиционеры. 4 сентября полиция отчиталась о задержании четверых подозреваемых.

Чохатаури - посёлок городского типа в Гурии, расположенный в 310 километрах западнее Тбилиси. Административный центр Чохатаурского муниципалитета. Мэр Чохатаури Давид Шарашидзе отверг версию о том, что нападение на членов ЕНД было организовано "Грузинской мечтой".

Прокуратура сегодня предъявила обвинение четырем людям, подозреваемым в избиении оппозиционеров в местечке Даба Чохатаури.

Они обвиняются по статье о групповом насилии, которая предусматривает до двух лет лишения свободы, говорится в сообщении прокуратуры, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

«Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об аресте в качестве меры пресечения свободы. Следствие по уголовному делу продолжается», - говорится в сообщении ведомства.

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