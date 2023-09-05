05 сентября 2023, 20:20

Участникам нападения на оппозиционеров в Гурии предъявлено обвинение

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Прокуратура попросила заключить под стражу четверых человек, задержанных после нападения на активистов ЕНД в Чохатаури.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября члены оппозиционной партии "Единое национальное движение" подверглись нападению, когда раздавали жителям поселка Чохатаури листовки против передачи местного сквера под застройку. В нападении участвовали 10-15 человек, рассказали оппозиционеры. 4 сентября полиция отчиталась о задержании четверых подозреваемых. 

Чохатаури - посёлок городского типа в Гурии, расположенный в 310 километрах западнее Тбилиси. Административный центр Чохатаурского муниципалитета. Мэр Чохатаури Давид Шарашидзе отверг версию о том, что нападение на членов ЕНД было организовано "Грузинской мечтой".

Прокуратура сегодня предъявила обвинение четырем людям, подозреваемым в избиении оппозиционеров в местечке Даба Чохатаури.

Они обвиняются по статье о групповом насилии, которая предусматривает до двух лет лишения свободы, говорится в сообщении прокуратуры, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

 «Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об аресте в качестве меры пресечения свободы. Следствие по уголовному делу продолжается», - говорится в сообщении ведомства.

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Примечание:

"Журналисты оппозиционного телеканала подверглись нападению в Грузии", "Полиция подала иск к адвокату после акции протеста в Тбилиси", "Леван Хабеишвили обвинил сторонников "Грузинской мечты" в нападении".

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 сентября 2023, 19:32

05 сентября 2023, 18:34

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