Парламент Грузии решил обезопасить себя от протестующих

05 сентября 2023, 14:28

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Администрация парламента Грузии приняла решение запретить проносить в его здание транспаранты, баннеры, усилители звука и звуковые сигнальные устройства. Эти предметы ранее использовались для проведения в законодательном органе акций протеста, сообщила пресс-служба парламента.

Согласно распоряжению председателя парламента Грузии, в здание законодательного органа с 18 сентября будет запрещено проносить предметы, используемые в ходе демонстраций, включая баннеры и плакаты, а также усилители звука и звуковые сигнальные устройства. Кроме того, посетителям будет запрещено в здании выставлять транспаранты и распространять, а также и расклеивать информационные материалы.

Эти правила введены, чтобы обеспечить рабочую и безопасную среду в парламенте, защитить находящихся в здании людей, само здание и находящиеся в нем предметы, отметила пресс-служба парламента Грузии, перевод сообщения которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Распоряжение спикера парламента также оговаривает и дресс-код для посетителей. Им предписано быть в деловой одежде, которая соответствует рабочей обстановке, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в парламенте Грузии неоднократно проводились акции протеста. Так, 12 декабря 2019 года спикер парламента Грузии объявил перерыв после того, как оппозиционеры разбрызгали в зале заседаний жидкость с резким запахом. Все депутаты покинули зал, двое из них пожаловались на ухудшение самочувствия.

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