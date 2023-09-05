05 сентября 2023, 14:28

Парламент Грузии решил обезопасить себя от протестующих

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация парламента Грузии приняла решение запретить проносить в его здание транспаранты, баннеры, усилители звука и звуковые сигнальные устройства. Эти предметы ранее использовались для проведения в законодательном органе акций протеста, сообщила пресс-служба парламента.

Согласно распоряжению председателя парламента Грузии, в здание законодательного органа с 18 сентября будет запрещено проносить предметы, используемые в ходе демонстраций, включая баннеры и плакаты, а также усилители звука и звуковые сигнальные устройства. Кроме того, посетителям будет запрещено в здании выставлять транспаранты и распространять, а также и расклеивать информационные материалы.

Эти правила введены, чтобы обеспечить рабочую и безопасную среду в парламенте, защитить находящихся в здании людей, само здание и находящиеся в нем предметы, отметила пресс-служба парламента Грузии, перевод сообщения которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Распоряжение спикера парламента также оговаривает и дресс-код для посетителей. Им предписано быть в деловой одежде, которая соответствует рабочей обстановке, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в парламенте Грузии неоднократно проводились акции протеста. Так, 12 декабря 2019 года спикер парламента Грузии объявил перерыв после того, как оппозиционеры разбрызгали в зале заседаний жидкость с резким запахом. Все депутаты покинули зал, двое из них пожаловались на ухудшение самочувствия.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Оппозиция вновь вывела людей на улицы Тбилиси", "Оппозиция раскритиковала изменения в избирательную систему Грузии", "Оппозиция потребовала смены избирательной системы в Аджарии".

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 сентября 2023, 13:49

05 сентября 2023, 13:20

05 сентября 2023, 13:03

05 сентября 2023, 12:11

  • 1 Массовая драка школьников в Махачкале обеспокоила дагестанцев

    В Махачкале около 50 школьников приняли участие в драке, во время которой было использовано травматическое оружие, сообщило МВД. Современные подростки жестокие и это является следствием того, что их не воспитывают должным образом ни родители, ни педагоги в школах, заявили в соцсети жители Дагестана, просмотревшие ролик с массовой дракой.

05 сентября 2023, 11:17

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи