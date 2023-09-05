05 сентября 2023, 11:17

Активисты Полтавской добились реакции Следкома на жалобы на свалку

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Сотрудникам отдела по расследованию особо важных дел поручено выяснить, кто и каким образом выделил земельный участок около станицы Полтавской, на котором действует мусорный полигон, отчитался Следственный комитет.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 августа председатель Следкома Александр Бастрыкин отреагировал на обращение противников мусорной свалки в станице Полтавской и затребовал доклад о сроках расследования уголовного дела в отношении оператора полигона.

Жители станицы Полтавской Красноармейского района требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд станицы. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской, они пожаловались Владимиру Путину.

Руководитель следственного управления (СК) СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов поручил передать сотрудникам отдела по расследованию особо важных дел материалы уголовного дела о мусорном полигоне в Полтавской.

"Маслов поручил провести исчерпывающий комплекс следственных действий и всесторонне разобраться в обстоятельствах выделения земельного участка под эксплуатацию полигона", – сообщило СУ СКР по Краснодарскому краю 4 сентября на своем сайте.

В отдел по расследованию особо важных дел материалы будут переданы, чтобы расследование было наиболее полным и объективным, пояснило ведомство.

Напомним, жители Полтавской неоднократно проводили акции протеста против мусорного полигона. Так, 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской.

"Кавказский узел" также писал, что 31 августа Национальный рисовый союз потребовал от Следкома наказать лидера движения "Полтавская против свалки" Наталью Гаряеву за опубликованные в Википедии сведения о том, что мусорный полигон, расположенный около станицы Полтавская, будто бы отравляет выращиваемый неподалеку рис.

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Примечание:

"Активисты Полтавской подали иск против муниципального предприятия", "Суд оштрафовал активиста из Полтавской", "Жители Полтавской записали обращение к Лукашенко".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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