Уголовное дело, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

05 сентября 2023, 05:54

Бывшие ингушские полицейские осуждены по делу о покушении на мошенничество

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два бывших сотрудника Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте, которые были задержаны в прошлом году за вымогательство взятки, приговорены к реальным срокам.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2022 года двое сотрудников Назрановского линейного отдела МВД на транспорте были заподозрены в вымогательстве и получении взятки от подозреваемого в хранении наркотиков.

4 сентября суд в Ингушетии вынес приговор двум бывшим сотрудникам Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте, которых судили по делу о покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30 части 3 статьи 159 УК РФ), пишет "Интерфакс".

По данным суда, в мае 2022 года в линейный отдел был доставлен местные житель, подозреваемый в приобретении и хранении наркотиков. Сотрудники ведомства связались с матерью задержанного и потребовали у нее 300 тысяч рублей, чтобы не привлекать молодого человека к уголовной ответственности. В тот же день они были задержаны сотрудниками ФСБ при получении денег у женщины.

Один из бывших силовиков приговорен к году и пяти месяцам лишения свободы с выплатой штрафа, второй - к году лишения свободы.

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Примечание:

"Ингушский центр "Э" возглавил брат Эльджаркиева", "Новая серия обысков по делу Эльджаркиева начата в Ингушетии", "Следствие отказалось завести дело о пытках отца Алихана Белхароева".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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