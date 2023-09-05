За неделю с 28 августа по 3 сентября жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

05 сентября 2023, 01:58

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За неделю с 28 августа по 3 сентября 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Эхо Беслана

Правоохранительные органы заявили, что установили личность одного из участников теракта в Беслане в 2004 году - им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев. 19 лет подозреваемый, личность которого не была еще установлена, проходил в документах по делу о теракте как «боевик №11» - один из пяти террористов, чьи трупы тогда так и не смогли опознать.

Родственники Парчиева заявили, что не верят в его причастность к теракту. Также Парчиева опознал единственный выживший боевик Нурпаша Кулаев, который отбывает пожизненный срок. В интервью он заявил, что взять в руки оружие его заставили. Однако потерпевшие во время теракта не смогли опознать Парчиева по фото.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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