Сотрудники силовых структур. Фото: https://gazetaingush.ru/news/odin-chelovek-ubit-v-hode-kto-v-ingushetii

05 сентября 2023, 01:58

За неделю с 28 августа по 3 сентября жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 28 августа по 3 сентября 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Эхо Беслана

Правоохранительные органы заявили, что установили личность одного из участников теракта в Беслане в 2004 году - им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев. 19 лет подозреваемый, личность которого не была еще установлена, проходил в документах по делу о теракте как «боевик №11» - один из пяти террористов, чьи трупы тогда так и не смогли опознать.

Родственники Парчиева заявили, что не верят в его причастность к теракту. Также Парчиева опознал единственный выживший боевик Нурпаша Кулаев, который отбывает пожизненный срок. В интервью он заявил, что взять в руки оружие его заставили. Однако потерпевшие во время теракта не смогли опознать Парчиева по фото.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Примечание:

«Неделя с 21 по 27 августа прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 14 по 20 августа жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 7 по 13 августа прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе»

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 сентября 2023, 01:19

05 сентября 2023, 00:20

04 сентября 2023, 23:25

  • Супруга Абдулмумина Гаджиева утратила надежду на оправдательный приговор

    После ареста дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева его семья была уверена, что это недоразумение, однако спустя четыре года он все еще остается под арестом, отметила жена Гаджиева Дана Сакиева. По ее словам, она не надеется на оправдательный приговор, однако верит, что ее муж получит минимальный срок.

04 сентября 2023, 22:26

  • Путин наградил дочь Кадырова "За заслуги перед Отечеством"

    Министр культуры Чечни Айшат Кадырова указом Владимира Путина награждена медалью ордена "За заслуги перед Отчеством". В числе оснований для награждения в указе названы заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетняя творческая деятельность.

04 сентября 2023, 21:26

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи